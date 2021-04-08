На Донбассе погиб молодой военный из Николаевской области
Четверг, 8 апреля 2021, 11:13
В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.
Источник: пресс-служба Николаевской ОГА
Дословно: "8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты)".
Детали: Речь идет о жителе села Новобогдановка Николаевской области Денисе Юшко 31.05.1998 года рождения.
Парень получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.
Украинская правда