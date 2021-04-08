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Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе

Четверг, 8 апреля 2021, 11:13
Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе

В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.

Источник: пресс-служба Николаевской ОГА

Дословно: "8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты)".

Детали: Речь идет о жителе села Новобогдановка Николаевской области Денисе Юшко 31.05.1998 года рождения.

Парень получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он как верховный главнокомандующий, хотел бы быть с солдатами и потому отправляется к месту эскалации конфликта, где погиб военный.

Напомним: 

  • 8 апреля боевики на востоке Украины нарушили режим прекращения огня 5 раз, 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, смертельно ранив бойца Объединенных сил, и 1 раз по гражданской инфраструктуре.

Украинская правда
Темы: ДонбассНиколаевская областьОбъединенные силы на ДонбассеООСвойна
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