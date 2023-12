В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.

Источник: пресс-служба Николаевской ОГА

Дословно: "8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты)".

Детали: Речь идет о жителе села Новобогдановка Николаевской области Денисе Юшко 31.05.1998 года рождения.

Парень получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он как верховный главнокомандующий, хотел бы быть с солдатами и потому отправляется к месту эскалации конфликта, где погиб военный.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this