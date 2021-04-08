Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе
В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.
Источник: пресс-служба Николаевской ОГА
Дословно: "8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты)".
Детали: Речь идет о жителе села Новобогдановка Николаевской области Денисе Юшко 31.05.1998 года рождения.
Парень получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.
Президент Владимир Зеленский отметил, что он как верховный главнокомандующий, хотел бы быть с солдатами и потому отправляется к месту эскалации конфликта, где погиб военный.
As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021
Напомним:
- 8 апреля боевики на востоке Украины нарушили режим прекращения огня 5 раз, 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, смертельно ранив бойца Объединенных сил, и 1 раз по гражданской инфраструктуре.