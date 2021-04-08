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На Донбассе погиб молодой военный из Николаевской области

Четверг, 8 апреля 2021, 11:13

В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.

Источник: пресс-служба Николаевской ОГА

Дословно: "8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты)".

Детали: Речь идет о жителе села Новобогдановка Николаевской области Денисе Юшко 31.05.1998 года рождения.

Парень получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: ДонбассНиколаевская областьОбъединенные силы на ДонбассеООСвойна


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