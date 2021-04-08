Утром на востоке Украины убили бойца ОС, это 11-я утрата за две недели

По состоянию на 7 часов утра 8 апреля боевики на востоке Украины нарушили режим прекращения огня 5 раз, 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, смертельно ранив бойца Объединенных сил, и 1 раз по гражданской инфраструктуре.

Источник: пресс-служба Операции Объединенных сил

Детали: Неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также в районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, неподалеку от поселков Пески и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований России уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Дословно: "Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня".

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