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Зеленский пообедал на передовой и раздал бойцам награды

Четверг, 8 апреля 2021, 16:21

Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Источник: Офис президента

Детали: Президент пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях, те рассказали о ситуации на фронте.

Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки. Он также пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.

Прямая речь Зеленского: "Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство".

 

Напомним: 8 апреля Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассВооруженные силы


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