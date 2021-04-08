Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн за суд о книге про Стуса
Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.
Источник: сообщение адвоката Вячеслава Якубенко в Facebook
Прямая речь Якубенко: "19 марта Апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанг Кипиани и издательства Vivat, и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Я тогда написал, что жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло.
Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных Издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.
Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу".
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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых
Предыстория:
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткойпрямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".
- 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязалавтора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
- 19 марта Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги "Дело Василия Стуса" до устранения из текста отдельных фраз, касающихся тогдашнего адвоката Стуса Виктора Медведчука.