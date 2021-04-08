Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн за суд о книге про Стуса

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.

Источник: сообщение адвоката Вячеслава Якубенко в Facebook

Прямая речь Якубенко: "19 марта Апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанг Кипиани и издательства Vivat, и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Я тогда написал, что жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло.

Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных Издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу".

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