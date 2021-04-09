Хомчак о войсках РФ на границе: Это не значит, что "замыкается кольцо"
Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы.
Источник: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в эфире "Право на власть", цитирует "Укринформ"
Детали: Хомчак заверил, что власти спланировали все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокации.
Он также отметил, что ситуация контролируется, несмотря на то, что в последнее время наблюдается усиление обострения.
Прямая речь: "С нового года наблюдаются периоды обострения на фронте на востоке Украины, характеризующиеся увеличением количества обстрелов снайперами Российской Федерации, провокаций, и, к сожалению, потерь среди украинских военных.
Кроме этого, мы видим наращивание войск РФ вблизи государственной границы Украины. Однако это не значит, что вокруг нашей страны "замыкается кольцо". Ситуация контролируется. Не стоит считать, что она тупиковая".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".
- Белый дом констатировал, что военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года.