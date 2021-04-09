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Хомчак о войсках РФ на границе: Это не значит, что "замыкается кольцо"

Пятница, 9 апреля 2021, 09:06

Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы.

Источник: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в эфире "Право на власть", цитирует "Укринформ"

Детали: Хомчак заверил, что власти спланировали все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокации.

Он также отметил, что ситуация контролируется, несмотря на то, что в последнее время наблюдается усиление обострения.

Прямая речь: "С нового года наблюдаются периоды обострения на фронте на востоке Украины, характеризующиеся увеличением количества обстрелов снайперами Российской Федерации, провокаций, и, к сожалению, потерь среди украинских военных.

Кроме этого, мы видим наращивание войск РФ вблизи государственной границы Украины. Однако это не значит, что вокруг нашей страны "замыкается кольцо". Ситуация контролируется. Не стоит считать, что она тупиковая".

Темы: войнаРосcияоружие


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