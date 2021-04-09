Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.

Источник: Захарова во время брифинга

Прямая речь Захаровой: "Мы обратили внимание на заявления побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Владимира Зеленского, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе.

Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир в Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности".

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