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Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Пятница, 9 апреля 2021, 12:35
Россия угрожает масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.

Источник: Захарова во время брифинга

Прямая речь Захаровой: "Мы обратили внимание на заявления побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Владимира Зеленского, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе.

Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир в Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности".

Предыстория:

  • Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
  • Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
  • Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
  • В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".

Украинская правда

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Темы: РосcиявойнаДонбассНАТОЗеленский
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