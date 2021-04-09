Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО
Пятница, 9 апреля 2021, 12:35
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.
Источник: Захарова во время брифинга
Прямая речь Захаровой: "Мы обратили внимание на заявления побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Владимира Зеленского, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе.
Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир в Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности".
Предыстория:
- Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
- Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
- В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".
Украинская правда