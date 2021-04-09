Довыборы в Прикарпатье: отменены все постановления о недействительных выборах на участках
Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.
Источник: "Опора"
Детали: Иски инициировал кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко.
В частности, 9 апреля админсуд отменил соответствующие постановления еще на двух участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин. На этих УИК во время повторного подсчета голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней касательно Шевченко. Так, в протоколах было указано большее количество голосов, чем было при пересчете.
"Таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительными выборов на 5 избирательных участках: №261027 (г. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастырчаны) и №260028 ( Микуличин) ", – отмечают в гражданской сети.
Что предшествовало: Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
- Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.