В США опубликовали стенограмму разговора Джулиани с Ермаком о "деле Байдена"

После того, как у бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в Нью-Йорке федеральные агенты провели обыски из-за его незаконных дел в Украине, американское издание впервые опубликовало полную стенограмму разговора Джулиани с тогдашним помощником Владимира Зеленского, состоявшегося 22 июля 2019 года.

Источник: BuzzFeed News со ссылкой на текст разговора

Детали: До сих пор все подробности 39-минутного разговора между Джулиани и Андреем Ермаком держались в тайне. Лишь некоторая информация с переговоров время просачивалась в СМИ.

В частности, соратники Зеленского в разговоре с американскими журналистами в январе 2021 поделились воспоминаниями о контактах с Джулиани. Они признались, что тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок.

BuzzFeed News напоминает, что бывший президент США Трамп просил президента Украины Зеленского сделать ему "услугу" и взяться за так называемое дело Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

При этом разговор между Джулиани и Ермаком, состоявшейся за три дня до телефонных переговоров Трампа с Зеленским, вновь привлек к себе внимание на фоне рейда федеральных органов США по дому и офисах Джулиани на этой неделе - утром 28 апреля.

Американское издание отмечает, что именно в разговоре с Ермаком адвкокат Трампа начал давить на украинцев. Он обратился к помощнику Зеленского с призывом сказать украинскому главе государства "просто пусть эти расследования (по Хантеру Байдену - УП) продвигаются вперед". При этом Ермак на словах согласился выполнить требования Джулиани.

Вторая страница стенограммы, цитата Джулиани

Во время звонка Джулиани ссылался на расследование Хантера Байдена и необоснованные утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года, которые, как он надеялся, будет проводить новый генпрокурор, назначенный Зеленским.

Прямая речь Джулиани: "Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского - УП), это слова "Я поставлю честного прокурора, он будет расследовать (дело - УП) и откопает доказательства, которые существуют в настоящее время"... А потом нужно закрыть вопрос дела Байдена...

Если бы (Зеленский - УП) мог сделать своевременное заявление... которое очень хорошо помогло бы. И я думаю, что это позволило бы мне... сделать возможным, поговорить с президентом (Трампом - УП), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, что любые недоразумения остаются позади...

И, возможно, или даже я уверен, что это могло бы быть хорошо для гораздо лучших отношений, если бы мы действительно нашли общий язык".

Прямая речь Ермака: "Я уверен, что Зеленский скажет это, да".

7 страница стенограммы, цитата Ермака

Откуда у журналистов текст переговоров: Как отмечает BuzzFeed News, данная стенограмма составлена украинской стороной. Редакции ее передал Игорь Новиков, который в 2019 году был советником президента Украины Владимира Зеленского.

При этом и украинские и американские источники издания, знакомые со словами Джулиани, на условиях анонимности подтвердили подлинность текста.

BuzzFeed News пыталось получить комментарий Джулиани, или его адвоката Роберта Костелло относительно опубликованной информации, однако этого сделать не удалось.

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