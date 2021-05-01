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Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз в этом году

Суббота, 1 мая 2021, 14:26
Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз в этом году

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Источник: Офис президента

Детали: О заключении контракта президенту Владимиру Зеленскому доложил министр здравоохранения Максим Степанов, подписавший документ от имени государства.

Прямая речь Степанова: "После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионов доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года".

Больше деталей: Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту – 500 тысяч доз – Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 миллиона доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 миллионов доз – в четвертом квартале этого года.

Как отмечает Офис президента, заключение этого соглашения стало возможным благодаря прямому общению Владимира Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Президент лично координировал процесс переговоров по поставкам препарата в Украину.

Прямая речь Зеленского: "Это действительно замечательный результат. Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковида, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах".

Предыстория:

  • 30 апреля в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac.
  • 3 апреля Украина получила 367 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
  • Перед этим в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
  • 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияСтепановЗеленский
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