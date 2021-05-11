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МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм

Вторник, 11 мая 2021, 10:36
МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм

Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает об угрозе новой волны эпидемии COVID-19 в Украине – четвертой, а также предполагает распространение индийского штамма коронавируса в стране.

Источник: Степанов на брифинге

Прямая речь: "Очередная волна коронавируса преодолена, но совершенно не время расхолаживаться. Очередная битва с ковидом (впереди – ред.). Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был таким жестким".

Детали: По словам Степанова, над миром нависла угроза распространения индийского штамма коронавируса, который является еще более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

Этот вирус характеризуется сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация. По сообщениям индийских СМИ, также есть случаи слепоты и микромикоза – некротических поражений слизистых оболочек носа и горла.

Индийский штамм коронавируса уже зафиксировали в Польше, Румынии, других странах Европы. Для Украины это серьезный вызов, сказал министр.

Степанов отметил, что и третья волна была тяжелой для Украины.

Но по состоянию на сейчас ни один регион не находится в красной зоне эпидемической опасности.

Снизилось количество новых случаев заболевания: если на позапрошлой неделе обнаружили 55 605 случаев, то на прошлой – 36 389, то есть разница в почти 20 тысяч.

Снизилось количество госпитализаций: с 19 237 на позапрошлой неделе до 14 480 за последнюю неделю.

На больничных койках сейчас находятся порядка 29 тысяч больных с коронавирусом или подозрением на него. На пике третьей волны в больницах лежало больше 49 тысяч таких больных.

Этому предшествовало: 7 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. 

Пик третьей волны пришелся на начало апреля, 13 апреля Степанов заявил о начале стабилизации ситуации.

Справка: Новый штамм коронавируса состоит из двух мутаций белка, что может сделать его более устойчивым к вакцинам против COVID-19.

В Израиле обнаружили случаи индийского штамма коронавируса даже у тех людей, которые были привиты против COVID-19.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепанов
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