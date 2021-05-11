В доме Медведчука проводят обыски

Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Источник: собеседник УП в СБУ, ZN.UA

Детали: В СБУ подтвердили "Украинской правде", что обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу обещают предоставить позже.

Издание отмечает, что там политик проживает вместе с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

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Этому предшествовало: Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор – Право народа" и дома у членов этой организации.

3-м членам организации сообщено о подозрении в госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

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