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В доме Медведчука проводят обыски

Вторник, 11 мая 2021, 15:04
В доме Медведчука проводят обыски

Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Источник: собеседник УП в СБУ, ZN.UA

Детали: В СБУ подтвердили "Украинской правде", что обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу обещают предоставить позже.

Издание отмечает, что там политик проживает вместе с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

 
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Этому предшествовало: Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор – Право народа" и дома у членов этой организации.

3-м членам организации сообщено о подозрении в госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

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Предыстория: 

  • 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против Козака и телеканалов с орбиты Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование СБУ схем с поставками угля с оккупированных территорий, которые способствуют финансированию терроризма.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма
  • СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения.
  • 9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.

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Украинская правда

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Темы: МедведчукСБУобыски
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