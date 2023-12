Обострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет

Боевики из Сектора Газа второй день запускают сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получают авиаудары.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Хотя большинство ракет перехватывает израильская система защиты "Железный купол", однако уже погибли двое жителей города Ашкелон.

Указывается, что по меньшей мере 17 израильских гражданских получили ранения. В этом же городе непрерывно раздаются сирены, предупреждающие об обстреле.

Палестинцы сообщают, что израильские бомбардировки привели к гибели по меньшей мере 28 человек, в том числе 10 детей, ранены – более 152 человек.

Израильские военные заявили, что убили более 15 боевиков.

Flames and smoke rise during Israeli air strikes in the southern Gaza Strip. More photos from the flare up in Israel-Palestinian violence: https://t.co/DYClATHpEg 📷 Ibraheem Abu Mustafa pic.twitter.com/lq9mZmjDf9