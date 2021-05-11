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Обострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет

Вторник, 11 мая 2021, 23:55

Боевики из Сектора Газа второй день запускают сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получают авиаудары.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Хотя большинство ракет перехватывает израильская система защиты "Железный купол", однако уже погибли двое жителей города Ашкелон. Власти сообщают, что Сектор Газа выпустил около 470 ракет.

Указывается, что по меньшей мере 17 израильских гражданских получили ранения. В этом же городе непрерывно раздаются сирены, предупреждающие об обстреле.

Палестинцы сообщают, что израильские бомбардировки привели к гибели по меньшей мере 28 человек, в том числе 10 детей, ранены – более 152 человек.

Израильские военные заявили, что убили более 15 боевиков.

Боевые действия между Израилем и Сектором Газа были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Там еще 7 мая произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

В Белом доме заявили, что Израиль имеет законное право защищаться, хотя Вашингтон просит сосредоточить внимание на деэскалации конфликта.

В то же время, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что военные увеличат количество авиаударов по Сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы. Сейчас уже 80 реактивных самолетов были отправлены на бомбардировку боевиков. Кроме того, на границе сосредоточили пехоту и танки.

Украинская правда
Темы: Израильбоевые действия


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