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Обострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет

Вторник, 11 мая 2021, 23:55
Обострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет
Перехват ракет системой "Железный купол", Reuters

Боевики из Сектора Газа второй день запускают сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получают авиаудары.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Хотя большинство ракет перехватывает израильская система защиты "Железный купол", однако уже погибли двое жителей города Ашкелон. 

Указывается, что по меньшей мере 17 израильских гражданских получили ранения. В этом же городе непрерывно раздаются сирены, предупреждающие об обстреле.

 
Сектор Газа
Фото: CNN

Палестинцы сообщают, что израильские бомбардировки привели к гибели по меньшей мере 28 человек, в том числе 10 детей, ранены – более 152 человек.

Израильские военные заявили, что убили более 15 боевиков.

Боевые действия между Израилем и Сектором Газа были вызваны столкновениями возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Там еще 7 мая произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

В Белом доме заявили, что Израиль имеет законное право защищаться, хотя Вашингтон просит сосредоточить внимание на деэскалации конфликта.

В то же время, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что военные увеличат количество авиаударов по Сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы. Сейчас уже 80 реактивных самолетов были отправлены на бомбардировку боевиков. Кроме того, на границе сосредоточили пехоту и танки.

Украинская правда

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Темы: Израильбоевые действия
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