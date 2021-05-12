Такси будут бесплатно возить граждан США на вакцинацию против коронавируса

В Соединенных Штатах сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Бесплатные поездки к местам вакцинации и обратно продлятся до 4 июля (Дня независимости США).

Акции на бесплатные поездки внедряют как часть усилий, чтобы прививать вакцинами от коронавируса 70% взрослого населения ко Дню независимости США.

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