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Такси будут бесплатно возить граждан США на вакцинацию против коронавируса

Среда, 12 мая 2021, 06:59

В Соединенных Штатах сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Бесплатные поездки к местам вакцинации и обратно продлятся до 4 июля (Дня независимости США).

Акции на бесплатные поездки внедряют как часть усилий, чтобы прививать вакцинами от коронавируса 70% взрослого населения ко Дню независимости США.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден заявил о намерениях вакцинировать от коронавируса 70% взрослых американцев до 4 июня.
  • В середине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Также Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

Темы: СШАвакцинация


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