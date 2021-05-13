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Ермак говорит, что переговоры Зеленского и Путина хорошо бы провести поскорее

Четверг, 13 мая 2021, 12:13
president.gov.ua

Идет процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но пока рано озвучивать детали.

Источник: Офис президента со ссылкой на комментарий руководителя ОП Андрея Ермака для "РБК-Украина"

Прямая речь Ермака: "Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций".

Детали: Руководитель Офиса президента Украины считает, что одной из главных тем потенциальной встречи Зеленского и Путина может быть детальный анализ состояния выполнения договоренностей, достигнутых в декабря 2019 года на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", – сказал Ермак.

По словам Ермака, Украина не пытается заменить "нормандский" переговорный процесс двусторонними переговорами президентов Украины и России, а стремится использовать различные форматы и дипломатические возможности для завершения конфликта и установления мира на Донбассе. А этого невозможно достичь без участия в переговорах российской стороны.

К тому же другие участники "нормандского формата" поддерживают стремление Украины к активизации диалога, сказал Ермак

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В частности это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России", – заявил он.

Темы: ЗеленскийПутинОфис президентаАндрей Ермакнормандский формат


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