Послы G7 призвали быстро решить вопросы управления "Нафтогазом"

Послы стран Группы семи выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после увольнения председателя правления Андрея Коболева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 повторяют свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер "Нафтогаза" и наблюдательный совет компании еще не достигли согласованного решения, которое позволит нынешнему совету выполнять свои обязанности самостоятельно", - говорится в заявлении.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, чтобы отображать заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления и продолжать законодательство об управлении государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - отметили послы.

Ранее послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление "Нафтогазом".

G7 Ambassadors reiterate their concern that the 🇺🇦 government, as Naftogaz’s main shareholder, and the company’s supervisory board, have not yet reached an agreed solution that will enable the current board to execute their responsibilities independently. 1/2