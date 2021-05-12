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Послы G7 призвали быстро решить вопросы управления "Нафтогазом"

Среда, 12 мая 2021, 17:00
Послы G7 призвали быстро решить вопросы управления Нафтогазом

Послы стран Группы семи выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после увольнения председателя правления Андрея Коболева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 повторяют свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер "Нафтогаза" и наблюдательный совет компании еще не достигли согласованного решения, которое позволит нынешнему совету выполнять свои обязанности самостоятельно", - говорится в заявлении.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, чтобы отображать заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления и продолжать законодательство об управлении государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - отметили послы.

Ранее послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление "Нафтогазом".

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

После этого Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

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Темы: НефтегазG7
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