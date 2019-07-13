Националисты под зданием СБУ требовали посадить Медведчука

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Суббота, 13 июля 2019, 19:23
Сергій Стерненко/Facebook

Представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста против действий кума президента РФ, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Как передает Громадське, в акции принимали участие Нацкорпус, ОО "Речовий доказ" и другие организации.

Протестующие жгли файеры.

Отмечается, что акция должна была состояться под стенами телеканала "112 Украина", но организаторы перенесли ее под СБУ из-за обстрела здания телеканала из гранатомета.

В то же время экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что требованием акции является заключение Медведчука.

"Требование одно и очень простое - Медведчук должен сидеть. За государственную измену. За работу на оккупантов. За дружбу с террористами", - написал он.

Ранее в субботу Стерненко написал, что акция у канала "112 Украина" против показа фильма "Открывая Украину" о "гражданском конфликте" на Донбассе отменяется, "поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал 112".

"Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста", - отметил он.

В то же время он призвал пойти в это же время в здание СБУ в Киеве и "поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "нет полномочий" относительно непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам".

Напомним:

  • В ночь на субботу неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве.
  • Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятсянеотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
  • Телеканал "112 Украина", как и NewsOne и ZIK, формально принадлежат Тарасу Козаку, руководство телеканала связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
  • "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали сам Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсером ленты является американский оскароносный режиссер Оливер Стоун. 
  • В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее заявили, что не смогли доказать связи Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а фильм Стоуна проверят на пропаганду.
  • 12 июля канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали провести "телемост" якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков. По замыслу Сергея Левочкина, это должно было мобилизовать электорат партии перед внеочередными выборами в Верховную Раду. 
  • В связи с анонсированным "мостом" Совет нацбезопасности и обороны провел совещание по вопросам информационной безопасности и раздала соответствующие поручения силовым ведомствам.
  • Через возмущение украинской общественности и после обращенияпрезидента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину по поводу необходимости "поговорить" NewsOne отказался от анонсированного телемоста "из-за угроз физической расправы".

Украинская правда

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