Националисты под зданием СБУ требовали посадить Медведчука

Представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста против действий кума президента РФ, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Как передает Громадське, в акции принимали участие Нацкорпус, ОО "Речовий доказ" и другие организации.

Протестующие жгли файеры.

Отмечается, что акция должна была состояться под стенами телеканала "112 Украина", но организаторы перенесли ее под СБУ из-за обстрела здания телеканала из гранатомета.

В то же время экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что требованием акции является заключение Медведчука.

"Требование одно и очень простое - Медведчук должен сидеть. За государственную измену. За работу на оккупантов. За дружбу с террористами", - написал он.

Ранее в субботу Стерненко написал, что акция у канала "112 Украина" против показа фильма "Открывая Украину" о "гражданском конфликте" на Донбассе отменяется, "поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал 112".

"Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста", - отметил он.

В то же время он призвал пойти в это же время в здание СБУ в Киеве и "поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "нет полномочий" относительно непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам".

Напомним: