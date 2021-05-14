Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Степанова отправляют в отставку

Пятница, 14 мая 2021, 20:04

Министра здравоохранения Максима Степанова глава Кабмина Денис Шмыгаль хочет отправить в отставку.

Источник: пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова – Ольга Туний в Facebook

Прямая речь: "Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова".

Детали: Дальнейшую судьбу министра будут решать нардепы. Именно они должны проголосовать за его отставку.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Ранее источники УП утверждали, что вопрос об отставке Степанова решается. Его преемником называли действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Что предшествовало: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Украинская правда
Темы: СтепановМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанова отправляют в отставку

Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский

обновлено, инфографикаСНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"

Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

фотоСеменченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"

Все новости...
Степанов
МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм
Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов
В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
Последние новости
20:04
Степанова отправляют в отставку
19:58
В Германии бездомных вакцинируют от COVID
19:57
Официальный курс на 17 мая: гривня ослабла к евро
19:38
Зарегистрировано группы сбора подписей для всеукраинского референдума
19:29
4 раза в пятницу боевики нарушили тишину в Донбассе
19:03
До 12 бесплатных каналов: в Украине создадут систему государственного мультиплекса
18:56
фотоНа здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки
18:43
Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку
18:42
Строительство аэропорта "Днепр" продолжается - Криклий
18:25
При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский
Все новости...