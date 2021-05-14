Степанова отправляют в отставку

Министра здравоохранения Максима Степанова глава Кабмина Денис Шмыгаль хочет отправить в отставку.

Источник: пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова – Ольга Туний в Facebook

Прямая речь: "Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова".

Детали: Дальнейшую судьбу министра будут решать нардепы. Именно они должны проголосовать за его отставку.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Ранее источники УП утверждали, что вопрос об отставке Степанова решается. Его преемником называли действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Что предшествовало: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.