Война в Секторе Газа: Палестина и Израиль сообщили количество жертв

За неделю военного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

Источник: BBC, ЦАХАЛ в Twitter

Детали: По данным палестинской стороны, вследствие военных действий были убиты по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. В свою очередь Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

По словам представителей палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате новых ударов по Газе. Среди погибших - врач-невролог, а его жена и дочь получили ранения.

В утренней сводке в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью палестинцы запустили приблизительно 120 ракет в сторону Израиля. При этом около 11 из них даже не долетели до линии соприкосновения и упали на территории Сектора Газа.

Напомним: