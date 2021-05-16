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Война в Секторе Газа: Палестина и Израиль сообщили количество жертв

Воскресенье, 16 мая 2021, 10:56
Война в Секторе Газа: Палестина и Израиль сообщили количество жертв

За неделю военного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

Источник: BBC, ЦАХАЛ в Twitter

Детали: По данным палестинской стороны, вследствие военных действий были убиты по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. В свою очередь Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

По словам представителей палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате новых ударов по Газе. Среди погибших - врач-невролог, а его жена и дочь получили ранения.

В утренней сводке в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью палестинцы запустили приблизительно 120 ракет в сторону Израиля. При этом около 11 из них даже не долетели до линии соприкосновения и упали на территории Сектора Газа.

При этом в воскресенье утром Израиль нанес авиаудар по военным складам центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
  • 15 мая воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали дома командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в секторе Газа.
  • Башня в Секторе Газа была уничтожена израильской армией в субботу. Там размещались офисы международных изданий - Associated Press и "Аль-Джазира". При этом Израиль уверяет, что здание также использовалась крылом военной разведки ХАМАС и именно поэтому стало объектом атаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазавойнаИзраиль
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