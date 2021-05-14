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Арахамия объяснил, почему Степанова хотят уволить

Пятница, 14 мая 2021, 22:46
Арахамия объяснил, почему Степанова хотят уволить

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что причиной представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Насколько мне сейчас известны настроения во фракции, то с большой вероятностью, он будет уволен. Будет представление, а потом голосование в зале ...

Назрел процесс подведения итогов. У нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинаций, в процесс вакцинации лично вмешивался президент, доставал эти вакцины, общался с производителями.

Когда они общались, то неоднократно слышали обратую связь, что наше Министерство здравоохранения обращалось чуть позже, чем другие. Возможно, благодаря этому есть задержки в поставках. Когда вся страна работает над тем, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство".

Детали: Арахамия подтвердил, что преемником Степанова может стать главный санитарный врач Виктор Ляшко. Последний вроде бы уже согласился возглавить Минздрав.

Ляшко, по его словам, в министерстве не занимался вакцинацией, а занимался другими вопросами, которые имели результаты.

Что предшествовало: В Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: СтепановМинздрав
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