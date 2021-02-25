Дело Приватбанка: за Яценко внесли залог 52 миллиона

За подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли залог.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "За экс-заместителя главы крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн".

Детали: Чемерис отметила, что залог внесло общество, но название его суд не может обнародовать.

Что предшествовало 24 февраля Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Альтернативой ареста суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для Яценко залог в 137 миллионов.

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