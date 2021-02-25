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Дело Приватбанка: за Яценко внесли залог 52 миллиона

Четверг, 25 февраля 2021, 13:24
Дело Приватбанка: за Яценко внесли залог 52 миллиона

За подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли залог.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "За экс-заместителя главы крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн".

Детали: Чемерис отметила, что залог внесло общество, но название его суд не может обнародовать.

Что предшествовало 24 февраля Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Альтернативой ареста суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для Яценко залог в 137 миллионов.

Предыстория:

  • В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.
  • Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топменеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
  • В начале 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, обладавший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Украинская правда

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Темы: Приватбанк
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