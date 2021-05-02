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В Верховном суде отменили протокол ЦИК, которым Вирастюка выбрали нардепом

Воскресенье, 2 мая 2021, 02:30

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Детали: Кроме того, Большая палата признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87.

Как отмечается, такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля.

Шевченко не согласился с протоколом ЦИК  о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия ЦИК по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
  • 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.

Темы: Верховный судвиборы


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