В Верховном суде отменили протокол ЦИК, которым Вирастюка выбрали нардепом

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Детали: Кроме того, Большая палата признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87.

Как отмечается, такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля.

Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия ЦИК по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

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