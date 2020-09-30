Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук

Вибори мера Києва могли б здатися одними з найменш цікавих з точки зору інтриги. Але це не зовсім так.

Усі без винятку соціологічні дослідження останніх місяців показують беззаперечного фаворита – чинного міського голову Віталія Кличка.

У вересні рівень його підтримки коливався у межах 43% у той час, як жоден з його конкурентів не дотягував і до 10%.

Розрив між чинним мером і його конкурентами настільки очевидний, що основною боротьбою буде битва його конкурентів за проходження у другий тур.

Хоча сам Кличко шукає спосіб, як виграти вже у першому. І саме тут з'являється інтрига.

Загалом Кличко має досить комфортний відрив. Але, як показали вибори 2019 року, ніхто не може гарантувати, що у другому турі не зіграє фактор несподіваності і хтось із конкурентів різко не наростить підтримку.

І кандидатів на таку роль, щонайменше, двоє: претендент від "Голосу" Сергій Притула і висуванка "Слуги народу" Ірина Верещук.

Саме вони намагаються розіграти проти системного Кличка карту креативності і новизни.

"Українська правда" дізнавалась, як готуються до 25 жовтня штаби Кличка і двох його конкурентів, хто і що радить кандидатам та хто переможе у вирішальній битві: американські соціологи, українські активісти чи владні кліпмейкери.

Віталій Кличко та його американський технолог

Від початку року і пандемії коронавірусу Кличко відточував образ мера, який готовий брати на себе відповідальність у скрутні часи.

Як би цинічно це не звучало, коронавірус зіграв чинному меру Києва тільки на руку.

Його медійна команда досить швидко зрозуміла, що в таких умовах мер повинен щоденно розповідати, що конкретно влада робить для боротьби з коронавірусом.

Це була одночасно і можливість показати себе, і перекласти відповідальність за існуючі негаразди на центральну владу.

Саме так з’явились щоденні брифінги Кличка, які стали затребуваним контентом і тому потрапляють на всі центральні телеканали.

Але самої антивірусної роботи для виграшу місцевих виборів замало. Поступово ця тема викликає все більше втоми і знервованості у виборців.

Тож медійна команда Кличка поступово трансформує його образ. Тепер це – господарник, який опікується простими проблемами киян.

Якщо помоніторити сторінку Кличка у Facebook, то можна помітити, як тема COVID-19 поступається місцем різним відео про реконструкцію парків і скверів, ремонт трамвайних зупинок, відкриття доріг, побудову нових шляхопроводів тощо.

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За такою трансформацією образу Кличка стоїть робота цілої команди людей.

Перш за все йдеться про американського політтехнолога Джорджа Бірнбаума, який з травня майже оселився у Києві – у готелі братів Кличків "11 mirrors".

"Джордж досить потужний. Він спочатку приїхав і нікому нічого не нав’язував, з усіма говорив, запитував у кожного члена команди думки про виборчу кампанію", – розповідає джерело з близького оточення Кличка.

Загалом Бірнбаум – досить відома фігура у політичних колах. Свого часу його клієнтами були прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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Крім того, за даними американських ЗМІ, у 2008 році Нетаньягу познайомив Бірнбаума та його тодішнього партнера Артура Фінкельштейна з "вічним" прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

За даними Buzzfeed, саме Бірнбаум і Фінкельштейн вигадали для Орбана образ "зовнішнього ворога". І став ним ніхто інший, як американський мільярдер Джордж Сорос, якому не так давно навіть заборонили в’їзд на угорську територію.

Спираючись на фейки про те, що Сорос, який є вихідцем з Угорщини, хоче продати країну Заходу та наповнити її біженцями, Орбан зумів наростити собі рейтинг і вже багато років утримує владу в Угорщині.

Американський політтехнолог Джордж Бірнбаум - досить відома фігура у політичних колах фото: Facebook George Birnbaum

Однак в Україні американський технолог радить Кличку навпаки уникати тем про геополітичні чи навіть загальноукраїнські конфлікти.

"Головна порада Бірнбаума – все максимально спрощувати: не залазити в національний порядок денний, а зосередитися на найпростіших проблемах людей в Києві", – розповідає співрозмовник в штабі Кличка.

"Найсильніша сторона Джорджа – це соціологія. Наші так не вміють працювати з даними. Для нього тут спеціально роблять "сирі опитування", він їх відправляє обробляти в Штати і вже потім визначає тренди кампанії", – додає співрозмовник.

В Україні Бірнбаум намагався працювати на Юлію Тимошенко у 2018 році. За даними ЗМІ, технолог і штаб Тимошенко навіть встигли підписати угоду, але потім несподівано співпрацю припинили.

Як розповіла УП очільниця штабу "УДАРу" Оксана Продан, у команді Кличка Бірнбаум працює щонайменше з весни 2020 року.

"Не скажу, як давно вони (Кличко та Бірнбаум – УП) знайомі. Ми ж з ним познайомилися навесні. Джордж багато знає про розвиток міст і країн світу, має великий досвід, відповідно ділиться стратегічним баченням", – розповіла Продан про роботу політтехнолога.

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"Заземлити" ідеї американця в український ґрунт допомагає команда українських політтехнологів. Це консалтингове агентство "K&K group", засновниками якого є Ігнат Коробко та Олександр Копил.

"Вони розробляли стратегію, зараз залучені в керівництво кампанії, визначають її сенси", – пояснила УП Продан.

"K&K group" працювали над проєктом "Наш край" на місцевих виборах 2015 року. Цей проєкт в Адміністрації президента тоді курував Віталій Ковальчук, перший заступник глави АП. Останній свого часу був одним із тих, хто створював "УДАР", але після 2014 року вони з Кличком розсварилися.

Зараз головна мета Кличка – перемогти якомога переконливіше, а за можливості навіть не доводити вибори до другого туру.

А от у його конкурентів завдання діаметрально протилежні.

Сергій Притула та його активісти

Донедавна шоумен, а тепер кандидат від партії "Голос" Сергій Притула наразі є одним і найбільш імовірних спаринг-партнерів Кличка у другому турі.

Після другого виходу з політики Святослава Вакарчука Притула став для "Голосу" головним магнітом для виборців. На місцевих виборах він агітує по Києву, проводить в інших регіонах зустрічі з виборцями.

Та ще до старту кампанії перед Притулою виникли дві великі проблеми.

Перша полягала у тому, що частина ядра "Голосу" втомилась від непослідовності Вакарчука і відвернулась від партії.

Друга проблема виявилась ще важчою. Після року нової влади виборців починає пересмикувати від ідеї "нових облич" загалом і людей із шоу-бізнесу зокрема.

Саме тому Притулі доводиться в своїх інтерв’ю доводити, що він і "не Зеленський, і не Вакарчук".

Крім того галичанину Притулі треба було переконати виборця, що мером Києва має право бути не тільки корінний киянин.

Саме звідси з’явилось одне із гасел кампанії Притули "Я тут живу".

"Ми робили брейншторм командою, і я попросив побудувати діалог таким чином: ви всі проти мене, проганяйте мене по незручних питаннях, які можуть звучати на зустрічах з виборцями, на інтерв’ю і так далі. Там було одне питання, яке часто ставлять у соцмережах, типу: "А чо ти в Києві йдеш? Чо не в Збаражі? Чо не в Тернополі?", – розповідає в розмові з УП Притула.

"І я кажу: я зі Збаража виїхав ще в 97 році. Як я можу балотуватися в Збаражі, якщо я тут живу? І ми такі: О! "Я тут живу"! Схопилися і почали обвішувати це поняття набагато глибшою відповідальністю, а не лише географічною прив’язкою", – згадує Притула.

Наступним лозунгом для його кампанії буде "Київ без напрягів", мовляв, місто має бути комфортним для життя людей.

Як розповідають сам Притула і його команда, у нього немає політтехнологів та стратегів кампанії "в класичному розумінні".

Роман Синіцин - один із головних консультантів Сергія Притули фОТО: ГАННА ГРАБАРСЬКА

Передвиборчий штаб Притули більше нагадує громадську ініціативу, аніж класичний політичний проєкт.

Готуватися до виборів шоумену допомагають активісти – в основному із числа учасників руху "Хто замовив Катерину Гандзюк" та кампанії за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Одним із головних консультантів Притули є волонтер і активіст Роман Синіцин, засновник сервісу з пошуку недорогих авіаквитків lowcost.ua. Він допомагає кандидатові у мери загальними порадами та консультує в питаннях діджиталу.

Павло Петриченко - ще один помічник Притули Фото: FB Петриченка

Орговиком кампанії Притули є ще один активіст руху "Хто замовив Катерину Гандзюк" Павло Петриченко. Він прийшов з малого бізнесу, очолював громадську раду з благоустрою при Дарницькій РДА Києва.

"Паша Петриченко допомагає мені формувати сенси. Ну, і він комунікатор між мною і керівником київського штабу партії "Голос", тому що у мене не вистачає часу на всю комунікацію", – пояснює Притула.

Консультант Притули з креативу - Антон Ходза фото: 4channel

Також шоумену на виборах допомагає блогер, один із авторів "Телебачення Торонто", відомий під псевдонімом Антон Ходза. Зокрема, він консультує Притулу щодо розвитку Youtube-каналу та креативу.

Ще один автор "Телебачення Торонто" й активіст Іван Оберемко на ранніх етапах допомагав запускати шоумену Youtube-канал, але наразі уже не працює з Притулою.

Олексій Ковжун – нештатний консультант Сергія Притули ФотО: Антон Іванов

Спрямовують кампанію колишнього очільника "Вар’яти шоу" політичні консультанти Олексій Ковжун, який свого часу працював з Юлією Тимошенко, Сергієм Тарутою та Андрієм Білецьким, а також Костянтин Батозський, який раніше також працював із Тарутою.

"Вони не є штатними консультантами. Це радше голос збоку. Вони говорять речі, як вони їх бачать. Мені не завжди подобається те, що вони мені іноді радять – як давати інтерв’ю, як виступати. Якщо я буду слідувати їхнім порадам, то стану ще одним типовим українським політиком", – зізнається Притула.

Костянтин Батозький – один із політичних консультантів Притули ФОТО: ГАННА ГРАБАРСЬКА

За даними УП, Ковжун і Батозький радили Притулі позиціонувати себе в першу чергу не як шоумена, а як громадського діяча і волонтера, більше підсвічувати свою діяльність для фронту.

Притула і його команда публічно заявляють, що планують вигравати на виборах мера. Але зрозуміло, що перша їхня мета – потрапити у другий тур і взяти якомога більше голосів, щоб дати партії новий поштовх.

У "Голосі" переконують, що який би не був результат, Притула прагне надалі займатися великою політикою.

"Він каже, що його мрія – це національна платформа для патріотів", – розповідає один зі співрозмовників у партії.

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Усі "слуги" Ірини Верещук

До пандемії коронавірусу найбільш імовірним кандидатом на міського голову Києва від "Слуги народу" називали кума Андрія Єрмака, нардепа Миколу Тищенка.

Однак його плани знищив скандал з його ж рестораном "Велюр". Тож кандидаткою від "Слуги народу" стала колишня очільниця Рави-Руської, депутатка Ірина Верещук.

У Верещук є досить класичні бордові кампанії під гаслами "Пані мер" та "У Києві важливий кожен".

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У штабі кандидатки обіцяють ще третій лозунг – більш мобілізаційний. До виборів лишилось менше місяця, але гасло ще тестують.

"Ми переживали, що "пані мер" у Києві не зрозуміють. Бо це таке західноукраїнське висловлювання, і "пані" має також негативне значення. Але фокус-групи показали, що киянам нормально зайшов цей меседж", – розповідає не під запис один з членів команди Верещук.

Крім "класики", Верещук вирішила "покреативити" у створенні відеоконтенту. Її Youtube та Facebook оновлюється по кілька разів на день – це і вирізки з ефірів, і рекламні ролики, і "роздуми про життя".

Форматів багато і різних. Верещук активна і в Facebook, і в Tik-Tok. Вона то видає мотиваційну рекламу для жінок, то випускає 8-хвилинні ролики, де переповідає свою автобіографію, то викладає відео в образі Мері Поппінс у жовтому плащі, де намагається тролити Кличка. Головне слово тут – намагається.

В останні дні на сторінках Верещук почали з’являтися відео, де вона розповідає про свої дитячі комплекси, свій стиль, обирає між Незнайкою та Чебурашкою.

Як пояснюють у команді Верещук, цими відео хочуть показати виборцям "людську сторону Верещук". Але поки що це демонструє, що штаб не може визначитись з єдиною стратегією.

Можливо, причина у тому, що, за даними УП, у штабі кандидатки одночасно працюють одразу кілька команд.

Олександр Корнієнко залучив свою команду молодих політтехнологів до передвиборчої кампанії Верещук Фото: FB Корнієнка

В першу чергу це молоді політтехнологи, якими опікується голова партії "СН" Олександр Корнієнко. Він безпосередньо щільно залучений до кампанії Верещук.

Його група займається стратегією, діджиталом, пропонує тези, продукує частину відеоконтенту.

Ще частину відео Верещук робила сама і залучала для цього, зокрема, генерального продюсера телеканалу "Наш" Євгена Дудника. Джерела у "Слузі народу" розповідали УП, що нібито саме Дудник запропонував Верещук образ літаючої "Мері Попінс", який став мемом у соціальних мережах.

У розмові з УП Дудник не підтвердив цю інформацію, але визнав, що працював на Верещук.

Євген Дудник - генпродюсер телеканалу "Наш" Фото: nash .live

"Це половина правди. Ми зробили конкретне відео: "Жіноча сила". Там різні киянки показані і музика Tayanna звучить. Це відео ми зробили від початку до кінця", – зазначив генпродюсер "Нашого".

Окремо для створення рекламної атрибутики та бордів партія залучила креативне агентство "Tabasco", які до цього не мали політичного досвіду і працюють здебільшого з бізнесом та зірками.

Крім того, у Верещук є ще досить впливовий порадник, якого кілька разів бачили у її виборчому штабі.

Мова йде про Рисбека Токтомушева, колишнього голову наглядової ради "БТА Банку", публічного власника "Креатів груп", що спеціалізується на переробці сільськогосподарської продукції. Цю компанію Токтомушев викупив в "регіонала" Максима Березкіна.

Журналісти ЕП пояснювали, що насправді вплив на "Креатів груп" має "Кернел", що належить одному із найбагатших українців Андрію Веревському. Останнього у свою чергу вважають одним із спонсорів парламентської групи "Довіра", яка часто допомагає "Слузі народу" голосами.

Рисбек Токтомушев – ще один досить впливовий порадник Верещук Фото: rbc.ua

Свого часу Токтомушев був помічником одіозного соратника Віктора Януковича Андрія Портнова.

УП звернулася до прес-служби Верещук із запитанням, чим Токтомушев займається у її команді, на що нам відповіли: "Він є одним із волонтерів. Він юрист та кризовий менеджер".

"Він справді з нею ходить, помагає там їй щось. З того, що ми тут бачимо, – він реально її радник. Вона сама його привела в штаб", – переконує високопоставлене джерело в "Слузі народу".

***

У партії Зеленського визнають, що виграти у Кличка їм не вдасться. Найбільш реалістичним завданням станом на зараз для Верещук є потрапляння до другого туру.

І ця, здавалося б, скромна мета насправді є надважливою для президентської партії.

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"Слугам" треба довести свою політичну спроможність. Крім того, якщо після місцевих виборів Офіс президента таки захоче призначити Верещук главою КМДА, це буде складно прокомунікувати, якщо вона навіть не пройде у другий тур.

У Сергія Притули ще більша проблема – йому просто нікуди відступати: якщо він не вийде хоча би до другого туру, то це ускладнить і так нелегке життя "Голосу".

Партія муситиме пережити другого лідера із шоу-бізнесу, який обіцяв перемогу і програв. Багато політсил не переживали і менші випробування.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП