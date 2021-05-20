Козак покинул Украину самолетом, которым пользуется белорусский олигарх – "Схемы"

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется Николай Воробей - белорусский олигарх, против которого из-за близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции.

Источник: "Схемы" в расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко"

Детали: Отмечается, что на момент вылета из Украины на Козака и на три его телеканалы, а также на самолет, которым он пользовался, уже были наложены санкции СНБО.

Сначала самолет полетел в Минск, затем – в Москву. С тех пор в Украину соратник Медведчука не возвращался.

Из-за санкций нардеп потерял возможность использовать привычный для себя самолет и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Как обнаружили "Схемы", этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

В частности, отмечают журналисты, часть продуктопровода "Самара-Западное направление", который украинское государство вернула в собственность решением СНБО, принадлежала именно Воробью. Этот продуктопровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.

Напомним:

11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

20 мая СБУ получила разрешение на задержание Козака.

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Предыстория: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.