Суд дал разрешение на задержание Козака
Четверг, 20 мая 2021, 14:34
Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.
Источник: сайт СБУ, сайт Офиса генпрокурора
Дословно СБУ: "Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск".
Детали: В Офисе генпрокурора уточнили, что суд разрешил задержание нардепа для привода его в суд для избрания меры пресечения.
Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении Козака под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении.
- Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения..
- Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
Украинская правда