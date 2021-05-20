Суд дал разрешение на задержание Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Источник: сайт СБУ, сайт Офиса генпрокурора

Дословно СБУ: "Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск".

Детали: В Офисе генпрокурора уточнили, что суд разрешил задержание нардепа для привода его в суд для избрания меры пресечения.

Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении Козака под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.

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