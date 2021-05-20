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Суд дал разрешение на задержание Козака

Четверг, 20 мая 2021, 14:34
Суд дал разрешение на задержание Козака
Фото slovoidilo.ua

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Источник: сайт СБУ, сайт Офиса генпрокурора

Дословно СБУ: "Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск".

Детали: В Офисе генпрокурора уточнили, что суд разрешил задержание нардепа для привода его в суд для избрания меры пресечения.

Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении Козака под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.

Предыстория:

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении.
  • Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения..
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Украинская правда

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Темы: МедведчукСБУсудВерховная Рада
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