Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх – "Схеми"

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив санкції.

Джерело: "Схеми" у розслідуванні "Кум Путіна, олігарх Лукашенка"

Деталі: Зазначається, що на момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО.

З України літак полетів до Мінська, а звідти – у Москву. Відтоді соратник Медведчука більше не повертався.

Через санкції РНБО нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Як виявили "Схеми", цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

15 березня цього року, відповідно до інформації джерел "Схем" зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою "Т".

Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

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Нагадаємо: 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Козака.

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