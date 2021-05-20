Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх – "Схеми"
Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив санкції.
Джерело: "Схеми" у розслідуванні "Кум Путіна, олігарх Лукашенка"
Деталі: Зазначається, що на момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО.
З України літак полетів до Мінська, а звідти – у Москву. Відтоді соратник Медведчука більше не повертався.
Через санкції РНБО нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.
Як виявили "Схеми", цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.
15 березня цього року, відповідно до інформації джерел "Схем" зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою "Т".
Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.
ЄС запровадив санкції проти Боров'я у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року
Нагадаємо: 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Козака.
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Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука"
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти Козака та телеканалів Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілляз окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.