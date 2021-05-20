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Мы должны прекратить войну, пока Путин президент, план А еще действует – Зеленский

Четверг, 20 мая 2021, 14:41
Мы должны прекратить войну, пока Путин президент, план А еще действует – Зеленский
Фото Дмитрия Ларина, Уп

Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.

Источник: Зеленский на итоговой пресс конференции ко второй годовщине президентства в ответ на вопрос, какой у него "план Б", ведь условный "дедлайн" для Путина уже истек

Прямая речь: "Мы не закрыли еще вопрос плана А. Из-за COVID – об этом никто не думал – остановились любые наши встречи в нормандском формате.

Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока нет.

Я выступаю за действительно параллельный разговор. Еще прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень серьезно, мощно – и это остановило некоторые вещи.

Вероятность эскалации всегда присутствует, поэтому так рисковать (не стоит – ред.): просто сказать "Давайте забудем план А, давайте идти по плану Б". Сейчас сложная ситуация".

Детали: Зеленский напомнил, что с 27 июля 2020 уменьшилось в разы количество погибших и раненых: "Я считаю, что это очень важно, не надо терять диалог".

"Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы", – отметил президент. 

"Я считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом Российской Федерации. А кроме разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения Соединенных Штатов Америки в эту дискуссию. В каком формате? Пока не готов об этом говорить", – заявил Зеленский.

На вопрос, можно ли договориться с Путиным и прекратить войну, пока он является президентом России, Зеленский ответил: "У нас нет шанса другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин – президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, я в это верю".

На вопрос, что он думает о Путине после парижской встречи и всего, что произошло с декабря 2019 года, украинский президент ответил: "У меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимира Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации".

"У меня простая позиция: если теми или иными словами, просто призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе этого не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом поговорим, что о ком я откровенно думаю", – сказал Зеленский.

От УП: Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что идут переговоры о возможности встречи президентов России и Украины, но идут сложно. Три недели назад в Кремле заявляли, что не получали предложений относительно такой встречи из Украины.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутиннормандский форматДонбассвойна
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