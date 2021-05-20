Мы должны прекратить войну, пока Путин президент, план А еще действует – Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.

Источник: Зеленский на итоговой пресс конференции ко второй годовщине президентства в ответ на вопрос, какой у него "план Б", ведь прошло полтора года от условного "дедлайна" для Путина

Прямая речь: "Мы не закрыли еще вопрос плана А. Из-за COVID – об этом никто не думал – остановились любые наши встречи в нормандском формате.

Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока нет.

Я выступаю за действительно параллельный разговор. Еще прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень серьезно, мощно – и это остановило некоторые вещи.

Вероятность эскалации всегда присутствует, поэтому так рисковать (не стоит – ред.): просто сказать "Давайте забудем план А, давайте идти по плану Б". Сейчас сложная ситуация".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в оккупированном Россией Крыму сейчас находится 35 тысяч военных РФ, на Донбассе тоже порядка 35 тысяч вооруженных людей, "включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты" .

По его словам, уменьшение количества военных РФ медленное: "Только 3,5 тысячи в Крыму. – и все, а все остальные, к сожалению, на месте".

"Я думаю, что такое напряжение может быть до конца учений военных – как минимум, до сентября месяца", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что с 27 июля 2020 уменьшилось в разы количество погибших и раненых: "Я считаю, что это очень важно, не надо терять диалог".

"Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы. Я считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом Российской Федерации. А кроме разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения Соединенных Штатов Америки в эту дискуссию. В каком формате? Пока не готов об этом говорить", – заявил Зеленский.

На вопрос, можно ли договориться с Путиным и прекратить войну, пока он является президентом России, Зеленский ответил: "У нас нет шанса другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин – президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, я в это верю".

На вопрос, что он думает о Путине после парижской встречи и всего, что произошло с декабря 2019 года, украинский президент ответил: "У меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимира Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации".

"У меня простая позиция: если теми или иными словами, просто призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе этого не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом поговорим, что о ком я откровенно думаю", – сказал Зеленский.