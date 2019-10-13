Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы

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Воскресенье, 13 октября 2019, 08:05

Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы. После седьмого раунда соперник Украинский 38-летний американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.

Поединок прошел в Чикаго 13 октября утром по киевскому времени.

Первые два раунда Усик не форсировал события и пристреливался к своему сопернику. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимым. Уизерспун, который был тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои джебы, но они редко долетали до Александра. Усик имел впечатляющие преимущество в скорости и за выброшенными ударами.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

После окончания седьмого раунда американский боксер отказался выходить в ринг, сохранив свое здоровье.

Напомним, что за неделю до боя Уизерспун заменил нидерландца Тайрона Спонга, допинг-проба которого дала положительный результат.

Украинская правда

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Темы: спорт


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