Марсианский вертолет Ingenuity осуществит 6 полет на Красной планете

На следующей неделе беспилотник NASA Ingenuity осуществит шестой полет на Марсе, достигнув скорости до девяти миль (около 14,5 км) в час и продолжительности более двух минут.

Источник: Daily Mail

Детали: Это будет первый полет в рамках "этапа демонстрации операций", включающий помощь марсохода Perseverance в его миссии найти древние признаки жизни.

Ingenuity разведает несколько особенностей поверхности с воздуха во время короткого полета.

Он поднимется на 33 фута (более 10 м) в марсианское небо, а затем пролетит на высоте 492 (почти 50 м) фута на юго-запад со скоростью 9 миль (около 14,5 км) в час, фотографируя поверхность.

Предыстория: