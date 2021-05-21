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Марсианский вертолет Ingenuity осуществит 6 полет на Красной планете

Пятница, 21 мая 2021, 04:44
Марсианский вертолет Ingenuity осуществит 6 полет на Красной планете

На следующей неделе беспилотник NASA Ingenuity осуществит шестой полет на Марсе, достигнув скорости до девяти миль (около 14,5 км) в час и продолжительности более двух минут.

Источник: Daily Mail

Детали: Это будет первый полет в рамках "этапа демонстрации операций", включающий помощь марсохода Perseverance в его миссии найти древние признаки жизни.

Ingenuity разведает несколько особенностей поверхности с воздуха во время короткого полета.

Он поднимется на 33 фута (более 10 м) в марсианское небо, а затем пролетит на высоте 492 (почти 50 м) фута на юго-запад со скоростью 9 миль (около 14,5 км) в час, фотографируя поверхность.

Предыстория:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
  • Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
  • Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

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Темы: космос
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