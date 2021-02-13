Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о ранних случаях COVID-19 в стране

Власти Китая отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухани, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ.

Прямая речь микробиолога ВОЗ Доминика Дуайера: "Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования".

Детали: По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухани. Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований, и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и министерство иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ показали: коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.

Что предшествовало:

Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.Фото

14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.

5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал весь мир

Предыстория: