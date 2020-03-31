Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следком России выдвинул Чубарову "обвинение"

Вторник, 31 марта 2020, 19:09
Следком России выдвинул Чубарову обвинение

Российский следственный комитет заочно предъявил "обвинение" главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на контролируемое Кремлем управление Следкома в аннексированном Крыму.

Дословно в сообщении Следкома РФ: "Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Детали: Следком обвиняет Чубарова в том, что он весной 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов "высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России", а также к деоккупации Крыма.

Что было раньше: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров организовывает проведение международной мирного шествия 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.

Инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма.

Целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

23 марта стало известно, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против Чубаров по статье российского Уголовного кодекса - "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием". Речь идет о событиях 26 февраля 2014.

Напомним:

  • Один из лидеров крымскотатарского народа заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан российскими силовиками по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 у здания крымского парламента.
  • В сентябре 2017 подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
  • В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двух российских агентов задержанных там.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧубаровКрымоккупациякрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Чубаров
Чубаров предлагает "переформатировать" автономный статус Крыма
Чубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
В Новоалексеевке оккупанты похитили крымского татарина с женой, могут пытать их
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: