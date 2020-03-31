Следком России выдвинул Чубарову "обвинение"
Российский следственный комитет заочно предъявил "обвинение" главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на контролируемое Кремлем управление Следкома в аннексированном Крыму.
Дословно в сообщении Следкома РФ: "Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".
Детали: Следком обвиняет Чубарова в том, что он весной 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов "высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России", а также к деоккупации Крыма.
Что было раньше: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров организовывает проведение международной мирного шествия 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.
Инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма.
Целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
23 марта стало известно, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против Чубаров по статье российского Уголовного кодекса - "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием". Речь идет о событиях 26 февраля 2014.
Напомним:
- Один из лидеров крымскотатарского народа заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан российскими силовиками по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 у здания крымского парламента.
- В сентябре 2017 подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
- В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двух российских агентов задержанных там.