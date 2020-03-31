Следком России выдвинул Чубарову "обвинение"

Российский следственный комитет заочно предъявил "обвинение" главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на контролируемое Кремлем управление Следкома в аннексированном Крыму.

Дословно в сообщении Следкома РФ: "Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Детали: Следком обвиняет Чубарова в том, что он весной 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов "высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России", а также к деоккупации Крыма.

Что было раньше: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров организовывает проведение международной мирного шествия 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.

Инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма.

Целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

23 марта стало известно, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против Чубаров по статье российского Уголовного кодекса - "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием". Речь идет о событиях 26 февраля 2014.

Напомним: