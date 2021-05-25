Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Вторник, 25 мая 2021, 09:59

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь".

Детали: Государственная пограничная служба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Шмыгаль подчеркнул: "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров".

Темы: БеларусьавиаКабинет министровЛукашенкоскандал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

COVID в Украине: 26 08 новых случаев и 249 летальных за сутки

Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета с Протасевичем – СМИ

фотоРоссийские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"

Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

Все новости...
Беларусь
"Бойтесь, вы следующие" – редакция Nexta получает угрозы после задержания Протасевича
Lufthansa заявила о приостановлении полетов над Беларусью
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске
Последние новости
10:29
"Белавиа" начала отменять рейсы после решения ЕС о запрете полетов
10:01
Украинские теплостанции являются главными загрязнителями в Европе – исследование
09:59
Министр экономики Нидерландов взял 3 месяца отпуска из-за выгорания
09:59
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
09:55
Эпидзоны: все регионы Украины "желтые"
09:25
"Бойтесь, вы следующие" – редакция Nexta получает угрозы после задержания Протасевича
09:22
Lufthansa заявила о приостановлении полетов над Беларусью
09:09
Первую дозу вакцины в Украине получили почти 982 тысяч человек: акцент на второй
08:57
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске
08:21
COVID в Украине: 26 08 новых случаев и 249 летальных за сутки
Все новости...