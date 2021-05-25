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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Вторник, 25 мая 2021, 09:59
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram и Министерство инфраструктуры

Прямая речь Шмыгаля: "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь".

Детали: Государственная пограничная служба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Шмыгаль подчеркнул: "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров".

Минфраструктуры уточнило, что запрет устанавливается на:

  • осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси, украинским и белорусским эксплуатантами;
  • выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.

Запрет вводится на основании ч. 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины: "С целью обеспечения безопасности авиации и общества уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации может устанавливать ограничения или запрет на совершение определенных действий субъектами авиационной деятельности или обязать их совершать определенные действия в соответствии с авиационными правилами Украины".

Этому предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 24 мая заявил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

Предыстория:

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УП, дополнено

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Темы: БеларусьавиаКабинет министровЛукашенкоскандал
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