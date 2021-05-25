КС закрыл дело о локдауне, открытое по иску Дубинского и Ко

Конституционный суд закрыл производство по представлению 48 народных депутатов об отмене карантинных ограничений выходного дня.

Источник: КС в Facebook, Интерфакс-Украина

Дословно: "Сегодня, 25 мая, Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины положений подпункта 17 пункта 10 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями. По результатам рассмотрения принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины о закрытии конституционного производства по этому делу".

Детали: Как пояснили в КС, основанием для закрытия конституционного производства стала утрата действия соответствующего постановления правительства.

Предыстория: Ряд нардепов, среди которых и Александр Дубинский, в ноябре 2020 года обратились в Конституционный суд с просьбой отменить отдельные положения постановления правительства от 22 июля 2020 года, которые предусматривали некоторые ограничения для бизнеса по субботам и воскресеньям.

Также был обжалован запрет проведения учреждениями здравоохранения плановой госпитализации.

В конституционном представлении утверждалось, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают.

Своим решением от 11 ноября 2020 года Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с локдауном выходного дня. Позднее этот вид локдауна сменил опять адаптивный карантин.