КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко

Конституційний суд закрив провадження за поданням 48 народних депутатів про скасування карантинних обмежень вихідного дня.

Джерело: КС у Facebook, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень підпункту 17 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами. За результатами розгляду постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у цій справі".

Деталі: Як пояснили в КС, підставою для закриття конституційного провадження стала втрата дії відповідної постанови уряду.

Передісторія: Низка нардепів, серед яких і Олександр Дубінський, в листопаді 2020 року звернулися до Конституційного суду з проханням скасувати окремі положення постанови уряду від 22 липня 2020 року, які передбачали деякі обмеження для бізнесу по суботах і неділях.

Також була оскаржена заборона проведення закладами охорони здоров'я планової госпіталізації.

У конституційному поданні стверджувалося, що впровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян в результаті заборони працювати одним громадянам, в той час як інші громадяни працюють.

Своїм рішенням від 11 листопада 2020 року Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і ввів в Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Пізніше цей вид локдауну змінив знову адаптивний карантин.