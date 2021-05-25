Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко

Вівторок, 25 травня 2021, 17:28

Конституційний суд закрив провадження за поданням 48 народних депутатів про скасування карантинних обмежень вихідного дня.

Джерело: КС у Facebook, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень підпункту 17 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами. За результатами розгляду постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у цій справі".

Деталі: Як пояснили в КС, підставою для закриття конституційного провадження стала втрата дії відповідної постанови уряду.

Передісторія: Низка нардепів, серед яких і Олександр Дубінський, в листопаді 2020 року звернулися до Конституційного суду з проханням скасувати окремі положення постанови уряду від 22 липня 2020 року, які передбачали деякі обмеження для бізнесу по суботах і неділях.

Також була оскаржена заборона проведення закладами охорони здоров'я планової госпіталізації.

У конституційному поданні стверджувалося, що впровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян в результаті заборони працювати одним громадянам, в той час як інші громадяни працюють.

Своїм рішенням від 11 листопада 2020 року Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і ввів в Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Пізніше цей вид локдауну змінив знову адаптивний карантин.

Теми: карантинДубінськийКСсудлокдаун


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден з Путіним погодили час і місце зустрічі

фотоЩе двох кримінальних "авторитетів" з санкційного списку РНБО викрили правоохоронці

Перша країна ЄС оголосила про набуття колективного імунітету до коронавірусу

Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство

Білорусь відреагувала на авіаблокаду з боку України

Батько Протасевича вважає, що у сина зламаний ніс на відео

Усі новини...
карантин
Епідзони: усі регіони України "жовті" 
Ізраїль скасовує карантинні обмеження
В Італії після карантину запрацювали гірські курорти
Останні новини
17:39
Гривня ослабла на закритті міжбанку
17:31
Польща організовує лотерею для просування вакцинації, можна виграти гроші і авто
17:28
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
17:27
Ворог відкривав вогонь біля Водяного і Новгородського – ООС
17:20
Держгеонадр позапланово перевірить окремі компанії після рішення Ради нацбезпеки
17:16
У Києві шукають вибухівку біля магазину
17:12
Байден з Путіним погодили час і місце зустрічі
17:04
Кувейт відкрив ринок для українського молока
16:51
В уряді закликали українських журналістів та активістів не їздити в Білорусь
16:38
"Укрпошта" доставлятиме відправлення в Білорусь автотранспортом замість літаків
Усі новини...