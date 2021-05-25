Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко

Вівторок, 25 травня 2021, 17:28
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко

Конституційний суд закрив провадження за поданням 48 народних депутатів про скасування карантинних обмежень вихідного дня.

Джерело: КС у Facebook, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень підпункту 17 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами. За результатами розгляду постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у цій справі".

Деталі: Як пояснили в КС, підставою для закриття конституційного провадження стала втрата дії відповідної постанови уряду.

Передісторія: Низка нардепів, серед яких і Олександр Дубінський, в листопаді 2020 року звернулися до Конституційного суду з проханням скасувати окремі положення постанови уряду від 22 липня 2020 року, які передбачали деякі обмеження для бізнесу по суботах і неділях.

Також була оскаржена заборона проведення закладами охорони здоров'я планової госпіталізації.

У конституційному поданні стверджувалося, що впровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян в результаті заборони працювати одним громадянам, в той час як інші громадяни працюють.

Своїм рішенням від 11 листопада 2020 року Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і ввів в Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Пізніше цей вид локдауну змінив знову адаптивний карантин.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинДубінськийКСсудлокдаун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: