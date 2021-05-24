В Беларуси вместе с Протасевичем задержали и его девушку

Белорусские силовики вместе с основателем телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске задержали и его девушку.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на белорусского политика, советника Светланы Тихановськой Александра Добровольского, Русская служба ВВС

Прямая речь Добровольского: "Роман арестован в Минске. Задержана также его девушка".

Детали: Он добавил, что пара вместе летела рейсом из Афин в Вильнюс.

По данным Русской службы ВВС, девушку Протасевича зовут София Сапега, ей 23 года, она гражданка России.

На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

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