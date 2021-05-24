В Беларуси вместе с Протасевичем задержали и его девушку
Понедельник, 24 мая 2021, 09:20
Белорусские силовики вместе с основателем телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске задержали и его девушку.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на белорусского политика, советника Светланы Тихановськой Александра Добровольского, Русская служба ВВС
Прямая речь Добровольского: "Роман арестован в Минске. Задержана также его девушка".
Детали: Он добавил, что пара вместе летела рейсом из Афин в Вильнюс.
По данным Русской службы ВВС, девушку Протасевича зовут София Сапега, ей 23 года, она гражданка России.
На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.
- Украина, Литва и Канада призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича, а ЕС предупредил о последствиях из-за посаженного самолета.