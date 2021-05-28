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Фискалы раскрыли разворовывание 160 миллионов из бюджета Киева через его КП

Пятница, 28 мая 2021, 17:32

Государственная фискальная служба предварительно установила, что через коммунальные предприятия Киева у города украли 158,6 миллиона гривен.

Источник: глава ГФС Вадим Мельник на пресс-брифинге в пятницу, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Суммы убытков, которые предварительно установлены следствием и причинены бюджету Киева через хищение средств и неуплату налогов, следующие: ... дела, где фигурирует "Киевский метрополитен" - почти 9 млн грн, "Киевгорсвет" - порядка 12 млн грн, "Киевзеленбуд" - 40 млн грн, "Киевавтодормост" - 30 млн грн, Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева - 9 млн грн, "Киевпастранс" - 40 млн грн, "Киевавтодор" - 18,6 млн грн".

Детали: По словам Мельника, его служба расследует 9 уголовных производств, связанных с посягательством на средства городского бюджета Киева, объявлены подозрения четырем служащим из компаний-субподрядчиков коммунальных предприятий.

Он отметил, что указанные дела расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения госимущества и средств, однако все претензии касаются исключительно компаний-субподрядчиков.

Предыстория: Ранее ГФС нашла доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.

11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.

18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы.

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Темы: КиевкриминалФискальная служба


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