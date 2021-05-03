Кыргызстан и Таджикистан договорились демаркировать границу
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о демаркации государственной границы.
Источник: правительство Кыргызстана, BBC
Детали: Отмечается, что в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Они договорились об "активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикского государственной границы на участках государственной границы, что остались".
По итогам заседания подписали совместный протокол.
BBC пишет, что Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 км госграницы, около половины которой не демаркировали.
Линия границы условна и часто проходит по дороге или вдоль населенных пунктов. Чаще всего невозможно определить, где проходит граница между государствами, поэтому у местных жителей возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищ и дорог. На этот раз конфликт возник из-за водозабора в в Баткенском районе Кыргызстана, которым пользуются как киргизы, так и таджики. В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяет воду.
Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран и является наиболее напряженными его участками.
Предыстория:
- 29 апреля Кыргызстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
- Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
- 30 апреля Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении конфликта, отводе войск и создании рабочей группы для переговоров.
- По состоянию на 2 мая во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 34 человека, еще 173 - пострадали.