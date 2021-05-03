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Кыргызстан и Таджикистан договорились демаркировать границу

Понедельник, 3 мая 2021, 00:38

Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о демаркации государственной границы.

Источник: правительство Кыргызстана, BBC

Детали: Отмечается, что в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Они договорились об "активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикского государственной границы на участках государственной границы, что остались".

По итогам заседания подписали совместный протокол.

BBC пишет, что Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 км госграницы, около половины которой не демаркировали.

Линия границы условна и часто проходит по дороге или вдоль населенных пунктов. Чаще всего невозможно определить, где проходит граница между государствами, поэтому у местных жителей возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищ и дорог. На этот раз конфликт возник из-за водозабора в в Баткенском районе Кыргызстана, которым пользуются как киргизы, так и таджики. В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяет воду.

Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран и является наиболее напряженными его участками.

Предыстория:

  • 29 апреля Кыргызстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • 30 апреля Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении конфликта, отводе войск и создании рабочей группы для переговоров.
  • По состоянию на 2 мая во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 34 человека, еще 173 - пострадали.

Темы: Кыргызстан


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