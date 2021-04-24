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Кляті питання

Отвод Россией войск не меняет тот факт, что война продолжается: Евгений Будерацкий об эскалации на Востоке

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 24 апреля 2021, 17:33

Останній місяць ескалація на Сході знову стала головною темою для українських та світових ЗМІ.

Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

На сході України, поблизу лінії розмежування, в останній місяць відбувалося загострення і знову почали гинути українські бійці. Окупанти почали поширювати фейки про наміри ЗСУ спровокувати ескалацію війни, а в російському інфопросторі почали лунати фейки про наступ українських військ на Донбасі.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "навчання завершені" і доручив командуючим починати відведення російських військ від українських кордонів. Але кардинально ситуації це не змінює і, маючи такого агресивного сусіда, навряд можна полегшено видихати.

Про загострення на Донбасі, збільшення кількості російських військових на кордоні, "гру м’язів" Кремлем, реакцію України та світу, готовність української армії та можливі сценарії розвитку подій, говоримо з заступником головного редактора Української правди Євгеном Будерацьким.

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Кляті питання

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