Под Офисом президента прошла акция в поддержку Стерненко

Возле Офиса президента прошла акция "Покажите нам справедливость", в поддержку Сергея Стерненко накануне вынесения апелляционного решения по его судебному приговору.

Источник: Укринформ, Громадське радио

Детали: По данным Укринформа, акция длилась час, участие в ней приняли около тысячи человек.

Участники мероприятия принесли к ОП обрисованные двери и плакаты с надписями: "К дверям больше внимания, чем к гражданину", "Free Sternenko", "Свободу политзаключенным" и другие.

Как отметил адвокат Стерненко Виталий Коломиец, дело активиста "де-юре рассыпалось, юридической составляющей в ней не осталось, осталась только политическая составляющая".

Организаторы мероприятия призвали людей в понедельник также прийти к ОП после того, как будет вынесено решение суда, для того, чтобы "праздновать, или свирепствовать".

По состоянию на 19:15 большинство участников акции уже разошлись, на Банковой осталось не более сотни человек.

По данным "Громадського радио", напротив здания ОП участники установили плакат с надписью "Тебе не к лицу диктатура" и изображением президента Владимира Зеленского и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Некоторые из участников акции принесли плакаты с надписями "Free Sternenko", "A.C.A.B.", #Стерненкуволю, "Мы будем держаться вместе". Также сюда принесли двери, разрисованные надписями "A.C.A.B.". Как пояснил студент Киево-Могилянской академии Виталий, который держал их, двери символизируют двери из здания Офиса президента, которые разрисовали во время прошлой акции. Рядом стоит еще один участник – на его плакате написано "К дверям больше внимания, чем к людям".

В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд огласит решение по делу Стерненко.

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