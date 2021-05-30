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Під Офісом президента пройшла акція на підтримку Стерненка

Неділя, 30 травня 2021, 20:00
Під Офісом президента пройшла акція на підтримку Стерненка
Укрінформ

Біля Офісу президента пройшла акція "Покажіть нам справедливість", яка відбувалася на підтримку Сергія Стерненка напередодні виголошення апеляційного рішення щодо його судового вироку.

Джерело: УкрінформГромадське радіо

 

Деталі: За даними Укрінформ, акція тривала годину, участь у ній взяли близько тисячі людей.

Учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням" та інші.

Як зазначив адвокат Стерненка Віталій Коломієць, справа активіста "де-юре розсипалася, юридичної складової в ній не залишилося, залишилися тільки політична складова".

 

Організатори заходу закликали людей у понеділок також прийти до ОП після того, як буде виголошено рішення суду, для того, щоб "святкувати, чи лютувати".

 

Станом на 19-15 більшість учасників акції уже розійшлися, на Банковій лишилося не більше сотні людей.

За даними "Громадського радіо", напроти будівлі ОП учасники встановили плакат із написом "Тобі не личить диктатура" та зображенням президента Володимира Зеленського і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

 
Громадське радіо

Деякі з учасників акції принесли плакати із написами "Free Sternenko", "A.C.A.B.", #Стерненкуволю, "Ми будемо триматися купи". Також сюди принесли двері, розмальовані написами "A.C.A.B.". Як пояснив студент Києво-Могилянської академії Віталій, який тримав їх, двері символізують двері з будівлі Офісу президента, які розмалювали під час минулої акції. Поруч стоїть ще один учасник – на його плакаті написано "До дверей більше уваги, ніж до людей".

У понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд оголосить рішення у справі Стерненка.

Знати більше  Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

Передісторія:

  • 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат. Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • Після вироку в Україні відбулися кілька масових акцій на підтримку Стерненка. Під час останньої мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.
  • 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтерненкоакціїОфіс президентаКиїв
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