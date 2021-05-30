Під Офісом президента пройшла акція на підтримку Стерненка

Біля Офісу президента пройшла акція "Покажіть нам справедливість", яка відбувалася на підтримку Сергія Стерненка напередодні виголошення апеляційного рішення щодо його судового вироку.

Джерело: Укрінформ, Громадське радіо

Деталі: За даними Укрінформ, акція тривала годину, участь у ній взяли близько тисячі людей.

Учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням" та інші.

Як зазначив адвокат Стерненка Віталій Коломієць, справа активіста "де-юре розсипалася, юридичної складової в ній не залишилося, залишилися тільки політична складова".

Організатори заходу закликали людей у понеділок також прийти до ОП після того, як буде виголошено рішення суду, для того, щоб "святкувати, чи лютувати".

Станом на 19-15 більшість учасників акції уже розійшлися, на Банковій лишилося не більше сотні людей.

За даними "Громадського радіо", напроти будівлі ОП учасники встановили плакат із написом "Тобі не личить диктатура" та зображенням президента Володимира Зеленського і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Громадське радіо

Деякі з учасників акції принесли плакати із написами "Free Sternenko", "A.C.A.B.", #Стерненкуволю, "Ми будемо триматися купи". Також сюди принесли двері, розмальовані написами "A.C.A.B.". Як пояснив студент Києво-Могилянської академії Віталій, який тримав їх, двері символізують двері з будівлі Офісу президента, які розмалювали під час минулої акції. Поруч стоїть ще один учасник – на його плакаті написано "До дверей більше уваги, ніж до людей".

У понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд оголосить рішення у справі Стерненка.

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