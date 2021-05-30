Глава Минздрава рассказал, когда ускорится вакцинация

Сейчас в Украине нет такого количества вакцин, чтобы полностью загрузить все имеющиеся платформы для вакцинации, однако в июне количество вакцин должно существенно возрасти.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины. Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть.

Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины "Короновак". Полмиллиона "Пфайзер" пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках "Ковакс" мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины "АстраЗенека".

Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок".

Что предшествовало: В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленной за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.

Ляшко убежден, что его цель вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето является реалистичной.

Пока что с 24 февраля Украина вакцинировала первой дозой чуть больше миллиона человек.