Вашингтон не стремится эскалации, но готов ответить на действия России – Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США готовы ответить на "безрассудные и агрессивные" действия России.

Источник: Блинкен во время совместной с главой МИД Великобритании пресс-конференции в Лондоне, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Что касается России, как уже сказал Доминик (Рааб - ред.), мы очень внимательно отслеживаем действия РФ и то, какой курс она решила выбрать".

"Мы отдали бы предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы также (это делать – ред.)".

Детали: Блинкен подчеркнул, что президент Байден четко заявлял в течение длительного времени, даже еще до того, как стал президентом: "Если Россия выбирает путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ".

Однако, по словам Блинкена, это не значит, что Вашингтон стремится к эскалации.

Он отметил, что президент Байден "будет иметь возможность, когда будет встречаться с президентом Путиным, поговорить об этом направления".

При этом Блинкен уточнил, что речь идет, прежде всего, о стратегической стабильности в мире, а также о вопросах, в которых США и Россия имеют глубокие разногласия.

Но дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, по его словам, будет зависеть от того, какой путь выберут в Кремле.

Предыстория:

В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

Энтони Блинкен в ходе визита в Украину 5-6 мая встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

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