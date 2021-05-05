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На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область

Среда, 5 мая 2021, 08:10

В Черкасской области ухудшаются эпидемические показатели, ее могут перевести из "оранжевой зоны" опасности распространения COVID-19 в "красную".

Источник: Telegram канал Коронавирус в регионах

Детали: В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом – и Черкасская область может попасть в "красную" зону.

 

В области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования, а процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель – 100%)

УП, исправлено
Темы: карантинЧеркасская областьэпидемиякоронавирусCovid-2019


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