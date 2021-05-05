На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область
Среда, 5 мая 2021, 08:10
В Черкасской области ухудшились эпидемические показатели, ее могут перевести из "оранжевой зоны" опасности распространения COVID-19 в "красную".
Источник: Telegram канал Коронавирус в регионах
Детали: В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом – и Черкасская область может попасть в "красную" зону.
В области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования, а процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель – 100%).
Предыстория:
- С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
- С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
- В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.
УП, исправлено