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На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область

Среда, 5 мая 2021, 08:10

В Черкасской области ухудшились эпидемические показатели, ее могут перевести из "оранжевой зоны" опасности распространения COVID-19 в "красную".

Источник: Telegram канал Коронавирус в регионах

Детали: В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом – и Черкасская область может попасть в "красную" зону.

 

В области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования, а процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель – 100%).

Предыстория: 

  • С 1 мая КиевКиевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
  • С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
  • В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.

УП, исправлено

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Темы: карантинЧеркасская областьэпидемиякоронавирусCovid-2019
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