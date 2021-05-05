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Три области вышли из "красной" зоны

Среда, 5 мая 2021, 16:09
Три области вышли из красной зоны

С 6 мая "красный" уровень эпидопасности перестает действовать на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 6 мая на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничения "желтой" зоны, а на Черниговщине – "оранжевой".

Таким образом, "красными" остаются три региона - Полтавская, Сумская и Запорожская области.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в указанных областях наблюдается стойкое улучшение эпидситуации. Речь идет об уменьшении еженедельного количества новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Прямая речь Ляшко: "Загруженность коек как в Хмельницкой, так и в Черниговской областях не превышает 65% и находится на уровне 45%. Уровень госпитализации в двух областях менее 60 человек на 100 000 населения. Динамика уровня госпитализации имеет минусовые показатели. Коэффициенты выявления новых случаев также показывают, что эти две области можно выводить из красного уровня".

 

Предыстория: 

  • С 1 мая КиевКиевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
  • С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
  • В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.

Украинская правда

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Темы: карантин
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