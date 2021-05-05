Три области вышли из "красной" зоны
Среда, 5 мая 2021, 16:09
С 6 мая "красный" уровень эпидопасности перестает действовать на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram
Детали: Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 6 мая на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничения "желтой" зоны, а на Черниговщине – "оранжевой".
Таким образом, "красными" остаются три региона - Полтавская, Сумская и Запорожская области.
Предыстория:
- С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
- С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
- В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.