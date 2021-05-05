Три области вышли из "красной" зоны

С 6 мая "красный" уровень эпидопасности перестает действовать на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 6 мая на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничения "желтой" зоны, а на Черниговщине – "оранжевой".

Таким образом, "красными" остаются три региона - Полтавская, Сумская и Запорожская области.

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