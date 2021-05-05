Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три области вышли из "красной" зоны

Среда, 5 мая 2021, 16:09

С 6 мая "красный" уровень эпидопасности перестает действовать на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 6 мая на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничения "желтой" зоны, а на Черниговщине – "оранжевой".

Таким образом, "красными" остаются три региона - Полтавская, Сумская и Запорожская области.

Предыстория: 

  • С 1 мая КиевКиевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
  • С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
  • В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.

Темы: карантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал "Роттердам +"

Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

фотоВ оборонке разоблачили кражу оптических прицелов на полмиллиона

"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

фотоРоссийские наемники обстреляли автомобиль наблюдательной группы

Все новости...
карантин
Танзания ужесточила требования к путешественникам: тесты и контроль
В "красной зоне" осталось 6 областей
На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область
Последние новости
16:09
Три области вышли из "красной" зоны
16:04
Германия установит более амбициозные цели сокращения выбросов углерода
15:57
Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ
15:55
"Динамо" в меньшинстве играет вничью с "Мариуполем"
15:52
Франция дала гражданство 2 тысячам иностранцев, которые проявили себя во время пандемии
15:51
Киевлянам, которые записались на прививки против COVID-19 приходят SMS об удалении их данных
15:50
Россия планирует с июля добывать пресную воду под Азовским морем
15:37
инфографикаВыплаты украинским IT-компаниям от иностранных клиентов выросли на 32%
15:33
Вспышка ковида на Эвересте: симптомы путают с горной болезнью
15:19
Возле российской границы нашли сумки с парашютами
Все новости...