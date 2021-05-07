Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралия возобновит возвращение своих граждан из Индии после шквала критики

Пятница, 7 мая 2021, 05:42
Австралия возобновит возвращение своих граждан из Индии после шквала критики
CULTURE TRIP

Австралия возобновит полеты для возвращение своих граждан в Индии после 15 мая - после того, как объявила о запрете на возвращение из Индии под угрозой штрафа и тюрьмы.

Источник: Bloomberg, BBC

Детали: Отмечается, что общественное возмущение заставило премьер-министра страны Скотта Моррисона отступить на этой неделе и заявить, что тюремное заключение будет "крайне маловероятным".

Моррисон объявил, что Австралия планирует вернуть 900 "уязвимых" австралийцев во второй половине мая тремя рейсами. Эвакуированные будут отправлены в карантинный центр Говард-Спрингс.

Решение о восстановлении обычных коммерческих рейсов из страны не принято.

Моррисон заявил, что запрет на возвращение был необходим, "чтобы предотвратить третью волну COVID-19 здесь, в Австралии, но также и для того, чтобы мы могли занять более сильную позицию, чтобы безопасно доставить австралийских граждан, жителей Австралии и их семьи в Австралию".

Предыстория:

  • В Индии проживают около 9 тысяч граждан Австралии.
  • Моррисона подвергли критике за неспособность помочь гражданам, оказавшимся в стране, которая является эпицентром коронавируса: ежедневно в Индии регистрируют более 300 тысяч случаев.
  • В начале мая Австралия ввела ограничения на возврат из Индии для своих граждан: австралийцам, готовым улететь домой из Индии, грозит тюремное заключение или штраф. Речь идет о пяти годах тюрьмы и около 50 тысячах долларов штрафа.

Темы: АвстралияИндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Австралия
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: