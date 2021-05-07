Австралия возобновит возвращение своих граждан из Индии после шквала критики

Австралия возобновит полеты для возвращение своих граждан в Индии после 15 мая - после того, как объявила о запрете на возвращение из Индии под угрозой штрафа и тюрьмы.

Источник: Bloomberg, BBC

Детали: Отмечается, что общественное возмущение заставило премьер-министра страны Скотта Моррисона отступить на этой неделе и заявить, что тюремное заключение будет "крайне маловероятным".

Моррисон объявил, что Австралия планирует вернуть 900 "уязвимых" австралийцев во второй половине мая тремя рейсами. Эвакуированные будут отправлены в карантинный центр Говард-Спрингс.

Решение о восстановлении обычных коммерческих рейсов из страны не принято.

Моррисон заявил, что запрет на возвращение был необходим, "чтобы предотвратить третью волну COVID-19 здесь, в Австралии, но также и для того, чтобы мы могли занять более сильную позицию, чтобы безопасно доставить австралийских граждан, жителей Австралии и их семьи в Австралию".

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