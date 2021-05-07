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Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Пятница, 7 мая 2021, 18:50
Лишенный гражданства контрабандист подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде.

Источник: расписание судебных заседаний

Детали: Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента.

 

Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, на данный момент в нем еще нет решений.

Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются или занимались ранее строительством и торговлей.

Что было раньше: Другой бизнесмен Вадим Альперин, который тоже попал под санкции, обратился в суд из-за отобранного гражданства. Он судится с Государственной миграционной службой, которая готовила документы для лишения паспорта.

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Предыстория:

  • 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
  • Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
  • Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: контрабандасанкцииСНБОЗеленскийсуд
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