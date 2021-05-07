Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО
Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде.
Источник: расписание судебных заседаний
Детали: Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента.
Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.
Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.
Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".
ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, на данный момент в нем еще нет решений.
Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются или занимались ранее строительством и торговлей.
Что было раньше: Другой бизнесмен Вадим Альперин, который тоже попал под санкции, обратился в суд из-за отобранного гражданства. Он судится с Государственной миграционной службой, которая готовила документы для лишения паспорта.
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Предыстория:
- 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
- Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
- Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.