Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Пятница, 7 мая 2021, 18:50

Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде.

Источник: расписание судебных заседаний

Детали: Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента.

 

Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, на данный момент в нем еще нет решений.

Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются или занимались ранее строительством и торговлей.

Что было раньше: Другой бизнесмен Вадим Альперин, который тоже попал под санкции, обратился в суд из-за отобранного гражданства. Он судится с Государственной миграционной службой, которая готовила документы для лишения паспорта.

Читайте также: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Предыстория:

  • 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
  • Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
  • Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.

Соня Лукашова, УП
Темы: контрабандасанкцииСНБОЗеленскийсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия отпустила украинского политзаключенного после 7 лет колонии

инфографикаВ Украине не осталось ни одной красной зоны, где свирепствует COVID

инфографикаУкраинцы определились, праздновать ли 8 и 9 мая

Украина вышла из третьей волны пандемии – Степанов

фотоВстреча Блинкена с Епифанием: митрополит ПЦУ раскрыл детали разговора

видео, инфографикаМинздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

Все новости...
контрабанда
Возле российской границы нашли сумки с парашютами
Альперин судится за отобранный Зеленским паспорт
Санкции против контрабандистов: Зеленский лишил трех украинцев гражданства - источник
Последние новости
18:50
Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО
18:38
Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
18:19
видео"Я переехал пограничника...": суд заслушал аудио доказательства по делу убийства офицера ГПСУ
17:56
Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии второй раз за три дня
17:45
На Донбассе снова были обстрелы, обошлось без жертв
17:35
Мировые цены на продовольствие на наивысших уровнях 11 месяцев подряд – ООН
17:28
Эксперты считают, что обнаружили новый симптом постковиду – коронавирусные ногти
17:19
фотоВ четверг на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний боец
17:16
9 мая в Киеве: полиция начеку, масштабных акций не планируется
16:56
В апреле инфляция замедлилась до 8,4% в годовом измерении - Госстат
Все новости...