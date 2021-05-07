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Девять футбольных клубов "Суперлиги" покаялись перед УЕФА и получили наказание

Пятница, 7 мая 2021, 23:35

Девять из 12 футбольных клубов, принимавших участие в проекте так называемой "Суперлиги", представили УЕФА "Декларацию о клубных обязательствах", которой выразили свою верность клубным турнирам союза и национальным клубным турнирам.

Источник: сайт УЕФА

Детали: УЕФА провел заседание рабочей группы исполкома по чрезвычайным ситуациям. Она приняла во внимание дух и содержание "Декларации о клубных обязательствах" и решила утвердить ряд действий, мер и обязательств, предложенных клубами. УЕФА и девять клубов обсудили и подписали формальное соглашение о реинтеграции и участии этих клубов в клубных турнирах УЕФА. Отмечается, что утвержденные меры реинтеграции не подлежат пересмотру.

В частности девять клубов ("Арсенал", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Тоттенхэм" и "Челси") признают и соглашаются, что проект "Суперлиги" был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА. Они также осознают, что проект не был бы утвержден в соответствии с уставом и регламентом УЕФА.

Указано в частности, что каждый покаявшийся клуб "в качестве жеста доброй воли вместе с другими клубами сделает общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании".

Команды соглашаются также на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

Они даю согласие на существенные штрафы, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в подобных несанкционированных турнирах (100 миллионов евро) или нарушат условия "Декларации о клубных обязательствах" (50 миллионов евро);

Что касатется будущего, все клубы полностью поддерживают реформы еврокубков с 2024 года. По просьбе клубов, УЕФА обратится в соответствующие национальные ассоциации и национальные лиги, чтобы эти организации приняли во внимание дух, содержание и цель обязательств, которые эти клубы дали УЕФА.

УЕФА оставил за собой право предпринять в отношении клубов, которые не покинули так называемую "Суперлигу" (а это "Реал", "Барселона" и "Ювентус"), любые действия, которые сочтет целесообразными. Дело будет передано на рассмотрение в надлежащие дисциплинарные инстанции УЕФА.

Украинская правда
Темы: футбол


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