Марсианский вертолет NASA переходит на новый этап исследований
Суббота, 8 мая 2021, 04:48
Марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил 5 полет на Марсе и завершил свое первое одностороннее путешествие.
Источник: NASA
Детали: Во время 5 полета вертолет поднялся на рекордную высоту в 10 метров.
А перед тем, как приземлиться, сделал цветные изображения территории, над которой пролетал.
В общем, этот полет Ingenuity продолжался 108 секунд.
После осуществления 5 полета марсовый вертолет переходит на новый этап демонстрации операций.
Этот этап будет сосредоточен на исследовании того, какие возможности может обеспечить вертолет, который передает данные с Марса.
В частности, речь идет о стереоизображения из атмосферных высот Красной планеты и использования воздушных разведчиков на Марсе.
Предыстория:
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
- Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.
- А 30 апреля марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете.
Украинская правда