Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марсианский вертолет NASA переходит на новый этап исследований

Суббота, 8 мая 2021, 04:48
Марсианский вертолет NASA переходит на новый этап исследований

Марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил 5 полет на Марсе и завершил свое первое одностороннее путешествие.

Источник: NASA

Детали: Во время 5 полета вертолет поднялся на рекордную высоту в 10 метров.

А перед тем, как приземлиться, сделал цветные изображения территории, над которой пролетал.

В общем, этот полет Ingenuity продолжался 108 секунд.

После осуществления 5 полета марсовый вертолет переходит на новый этап демонстрации операций.

Этот этап будет сосредоточен на исследовании того, какие возможности может обеспечить вертолет, который передает данные с Марса.

В частности, речь идет о стереоизображения из атмосферных высот Красной планеты и использования воздушных разведчиков на Марсе.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: