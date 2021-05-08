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Марсианский вертолет NASA переходит на новый этап исследований

Суббота, 8 мая 2021, 04:48

Марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил 5 полет на Марсе и завершил свое первое одностороннее путешествие.

Источник: NASA

Детали: Во время 5 полета вертолет поднялся на рекордную высоту в 10 метров.

А перед тем, как приземлиться, сделал цветные изображения территории, над которой пролетал.

В общем, этот полет Ingenuity продолжался 108 секунд.

После осуществления 5 полета марсовый вертолет переходит на новый этап демонстрации операций.

Этот этап будет сосредоточен на исследовании того, какие возможности может обеспечить вертолет, который передает данные с Марса.

В частности, речь идет о стереоизображения из атмосферных высот Красной планеты и использования воздушных разведчиков на Марсе.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: космос


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