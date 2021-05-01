Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе

Марсианский вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил четвертый полет на Красной планете.

Источник: NASA в twitter, прес-служба NASA

Детали: Ingenuity завершил свой четвертый полет и одолел большее расстояние при более высокой скорости.

Кроме того, беспилотник сделал больше фотографий, когда пролетал над марсианской поверхностью.

Как отмечают в NASA, вскоре Ingenuity начнет новый этап для изучения, как аэроразведка и другие функции могут быть использованы для дальнейших исследований Марса и космоса.

Марсианский вертолет новую операцию начнет примерно через 2 недели.

Что предшествовало:

Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

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