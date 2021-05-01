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Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе

Суббота, 1 мая 2021, 00:24
Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе

Марсианский вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил четвертый полет на Красной планете.

Источник: NASA в twitter, прес-служба NASA

Детали: Ingenuity завершил свой четвертый полет и одолел большее расстояние при более высокой скорости.

Кроме того, беспилотник сделал больше фотографий, когда пролетал над марсианской поверхностью.

 

Как отмечают в NASA, вскоре Ingenuity начнет новый этап для изучения, как аэроразведка и другие функции могут быть использованы для дальнейших исследований Марса и космоса.

Марсианский вертолет новую операцию начнет примерно через 2 недели.

Что предшествовало:

  • Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".
  • Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

Предыстория:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
  • Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
  • Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

Украинская правда
Темы: космос
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