Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе
Суббота, 1 мая 2021, 00:24
Марсианский вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил четвертый полет на Красной планете.
Источник: NASA в twitter, прес-служба NASA
Детали: Ingenuity завершил свой четвертый полет и одолел большее расстояние при более высокой скорости.
Кроме того, беспилотник сделал больше фотографий, когда пролетал над марсианской поверхностью.
Как отмечают в NASA, вскоре Ingenuity начнет новый этап для изучения, как аэроразведка и другие функции могут быть использованы для дальнейших исследований Марса и космоса.
Марсианский вертолет новую операцию начнет примерно через 2 недели.
Что предшествовало:
- Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".
- Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.
Предыстория:
- Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
- 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
- Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.
Украинская правда