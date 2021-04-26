Во время третьего полета на Марсе вертолет NASA установил рекорд
Понедельник, 26 апреля 2021, 02:25
Марсовый вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.
Источник: NASA
Детали: По сообщению агентства, вертолет превысил даже показатели, которые он демонстрировал во время тестирования на Земле.
Беспилотник во время третьего испытательного полета преодолел расстояние в 50 метров, это приравнивается к большей части длины футбольного поля.
Кроме того, Ingenuity продемонстрировал скорость полета – 2 м/с. А поднялся он на высоту 5 м – как и во время предыдущего полета.
После установленного рекорда команда Ingenuity Mars Helicopter планирует четвертый полет через несколько дней.
Что предшествовало:
- Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".
- Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.
Предыстория:
- Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
- 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
Украинская правда