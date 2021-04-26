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Во время третьего полета на Марсе вертолет NASA установил рекорд

Понедельник, 26 апреля 2021, 02:25

Марсовый вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

Источник: NASA

Детали: По сообщению агентства, вертолет превысил даже показатели, которые он демонстрировал во время тестирования на Земле.

Беспилотник во время третьего испытательного полета преодолел расстояние в 50 метров, это приравнивается к большей части длины футбольного поля.

Кроме того, Ingenuity продемонстрировал скорость полета – 2 м/с. А поднялся он на высоту 5 м – как и во время предыдущего полета.

После установленного рекорда команда Ingenuity Mars Helicopter планирует четвертый полет через несколько дней.

Что предшествовало:

  • Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".
  • Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: космос


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