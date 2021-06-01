Май в "Украинской правде". Итоги месяца

Дорогие читатели "Украинской правды", в январе 2021 мы пообещали быть еще ближе с вами и делиться важными новостями и победами издания.

В конце каждого месяца мы публиковали дайджесты в наших соцсетях. Но потом поняли, что важных событий, о которых хочется рассказать, настолько много, что формат социальных сетей мал для нас. Теперь новости издания и итоги месяца читайте на сайте.

Май развернул новую страницу в истории "Украинской правды", а еще запомнился самым большим количество выходных дней с начала года – 13.

Об изменении владельца издания, самых популярных материалах месяца, премиях для журналистов, дон кихотах, премьере фильма и новостях из Клуба УП – в итогах мая.

Вспомнить, чем жила "Украинская правда" в январе, феврале, марте и апреле.

Новый владелец "Украинской правды"

26 мая редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула передала право собственности на издание генеральному директору Dragon Capital Томашу Фиале:

"Передаю дорогое мне издание в хорошие руки с твердой верой в будущее. Знаю, что с ним "Украинская правда" станет еще мощнее, быстрее, более технологичной, укрепится в статусе безусловного лидера рынка".

"Моя мечта, чтобы УП взлетела, как ракета, чтобы мы собрали в одном месте лучших журналистов страны, чтобы зарплаты этих журналистов вызывали зависть у пиарщиков. И чтобы слово журналистов снова приобрело вес. Все это под силу новому владельцу УП".

Подробнее о смене собственника издания; о том, что изменится в работе редакции; о редакционном договоре, который заключен с новым владельцем, и почему эти изменения точно не к худшему слушайте в подкасте: "Украинская правда" сменила владельца. Что теперь будет? Говорим с главным редактором УП Севгиль Мусаевой.

Самые популярные материалы месяца

Еще больше об интересных местах Украины, которые посетили наши журналисты, ищите в телеграмм-канале УП.Подорожі.

Видео-месяца на ютуб канале посмотрели 87,5 тысяч раз "Звонили и стучали в дверь" – Кличко показал как правоохранители приходили в его квартиру.

А еще в мае аж два видео пересекли отметку в 1 млн просмотров:

РЛС "Днепр" – секретная станция в Мукачево, которая видит баллистические ракеты за тысячи километров

Игорь Коломойский – о будущем Приватбанка, подгузниках Гройсмана и инаугурации Зеленского.

"Честь профессии"

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец победил в номинации "Лучшее интервью" конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" за материал "Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти взаимопонимание".

В финал конкурса прошли еще 4 тексты "Украинской правды":

Номинация лучшее интервью

"Историк Ярослав Грицак: Революция Зеленского ─ это третий Майдан, который хакнули" Михаила Кригеля и Севгиль Мусаевой

Спецноминация от Наблюдательного совета

"Потеря обоняния и вкуса: почему этот симптом стал №1 при COVID-19 и что с этим делать?" Натальи Бушковськой

"От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых" Екатерины Рещук и Сони Лукашовой

Спецноминация от школы UMES "Лучший журналистский эксперимент"

"За кулисами "5 вопросов от президента". Рассказ "волонтера" об опросе Зеленского" Сони Лукашовой.

Премия имени Георгия Гонгадзе

Победительницей Премии имени Георгия Гонгадзе 2021 стала журналистка и телеведущая Мирослава Барчук.

В короткий список номинантов на получение награды в этом году также вошли журналисты Борис Давиденко и Маричка Паплаускайте.

Премия имени Георгия Гонгадзе – награда для независимых журналистов, основанная в 2019 Украинским ПЕН в партнерстве с Ассоциацией выпускников kmbs, Киево-Могилянской Бизнес-Школой и изданием "Украинская правда".

Премия вручается раз в год 21 мая – в день рождения журналиста Георгия Гонгадзе.

Первыми лауреатами премии были Вахтанг Кипиани (2019) и Павел Казарин (2020).

"Дон Кихоты"

Мы запустили новый спецпроект – "Дон Кихоты". Это серия текстов о людях, которых называют "белыми воронами", "гениями места", "агентами перемен".

Об этих людях не часто пишут, обычно они вне радаров журналистов. Они не об имитации побед и успешном успехе, который прикрывает собой пустоту. В конце концов они о том, какими можем быть мы, если бы нам не было страшно или лень плыть против течения.

Читайте первые тексты серии:

Борхес против Кернеса. О Харькове здорового человека и человеке, которому больше всех надо

Гладиатор в городе львов. Как Маркиян Иващишин строил свою лестницу в небеса

Если вы знаете таких людей – Дон Кихотов – расскажите нам о них в комментариях под этим текстом или на страницах "Украинской правды" в соцсетях.

Премьера фильма

27 мая прошла премьера фильма от "Украинской Правды" "Надо еще выжить".

Это кино о враче Иване Черненко из Роздильнянской районной больницы на Одесщине. Каждый день Иван совершает подвиг – делает свою работу профессионально, и иногда этого вполне достаточно для того, чтобы спасти людей.

"Этот фильм о нашей системе и сложности перемен. И он о поддержке, потому что каждый, даже самый большой идеалист и смельчак может сломаться, так и не увидев своей мечты", – рассказывает Севгиль Мусаева, одна из продюсеров ленты и главная редакторка УП.

Мечта УП о своем фильме сбылась благодаря поддержке сообщности "Editors Club", членами которой являются: Гай Гелдиев, Викхам Вильям Хант, Геннадий Чижиков, Гуля Поготова, Игорь Лиски, Сергей Позняк, Яна Матвийчук, Юрий Филюк, Владимир Цой, Владислав Бурда, Вячеслав Лысенко, Тарас Кириченко, Борис Шестопалов, Сергей Шкляр, Геннадий Курочка, Вероника Дидусенко, Максим Корецкий, Сергей Чекальский, Сергей Гайдайчук, Егор Гребенников, а также благодаря Фонду развития СМИ Посольства США в Украине.

Новости Клуба "Украинской правды"

Вместе с амбассадорами внутреннего туризма в Украине мы организовали туристическое совещание Клуба УП. Теперь каждый участник встречи знает как составить незабываемый маршрут по югу Украины, чем может поразить побережья Черного моря и как вдохновляет Бессарабия и Херсонщина.

Чтобы стать частью Сообщества, поддержать независимую журналистику, посещать закрытые встречи с редакцией и получить скидки в онлайн-магазине с мерчем издания – подписывайтесь на Клуб УП.

Кстати, в нашем магазине новинки – браслет с Дон Кихотом "Прорвемся" до 21 летия УП, забегайте.

Спасибо, что разделили с нами весну, встретимся летом!